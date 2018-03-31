Как в Костроме получить субсидию на развитие своего дела?

Начинающие предприниматели и те, кто еще только планируют открыть свое дело приглашаются на день открытых дверей бизнес-центра Костромской области . Как часто перед предпринимателями встают вопросы: с чего начать, где взять средств, к кому обратиться за поддержкой? Что может предложить государство действующему, начинающему предпринимателю, тому кто только мечтает начать свой бизнес? Именно эти вопросы положены в основу программы дня открытых дверей, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU Программа мероприятия. 9.30-10.00 Регистрация. 10.00-10.15 Презентация направлений деятельности Бизнес-Центра Костромской области. Чем он может быть полезен действующим успешным предпринимателям, бизнесу на старте, специалистам и студентам. О проектах «Среда развития» и «Кейс клуб». Директор ОГБУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области» Наталья Михалевская. 10.15-10.25 Обзор направлений работы Центра поддержки предпринимательства в 2018 году: софинансирование выставочной деятельности, бизнес-миссии в регионы РФ , консультации, образование и наставничество. Успешный опыт 2017 года. Руководитель Центра Поддержки предпринимательства Светлана Перфильева . 10.25 -10.30 Сессия вопрос-ответ. 10.30-10.40 Как компании выйти на международный рынок, используя направления деятельности Центра поддержки экспорта в 2018 году. Поиск иностранных партнеров, организация международных бизнес-миссий, консультации и образование в вопросах экспортной деятельности. Главный экономист ОГБУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области» Любовь Курочкина. 10.40 -10.45 Сессия вопрос-ответ. 10.45-10.52 О бизнес-инкубировании. Имущественная, консультационная, информационная поддержка стартапов в Костромском Бизнес-Центре. Дистанционная помощь начинающим предпринимателям. Заместитель директора ОГБУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области» Михаил Петровский . 10.52-10.55. О преимуществах аренды офисного помещения в Бизнес-инкубаторе. Арендатор Алексей Мухин . Арендатор Александр Чернятьев. 10.55 -11.00 Сессия вопрос-ответ. 11.00-11.10 События Костромского экономического форума — 2018. Новые импульсы развития региональной экономики. Темы, площадки, гости главного мероприятия для предпринимателей в 2018 году. Директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов. 11.10 -11.15 Сессия вопрос-ответ. 11.15 — 11.25. Как студенту получить 500 000 рублей на создание научно-технического проекта. О реализация программ Фонда содействия инновациям . Финансирование малых форм предприятий в научно-технической сфере. 11.25 -11.30 Сессия вопрос-ответ. Начальник отдела маркетинга ОГБУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области» Александр Хомутов 11.30 — 11.35 Торжественная церемония вручения грантов победителям программы «Умник» в 2017 году. 11.35 — 11.40. Об участии в конкурсе Фонда содействия инновациям. Победители программы «УМНИК-2017» София Корякина, Максим Смирнов . 11.40-11.50 Перерыв 11.50 — 13. 30 Открытие «Кейс клуба». Знакомство с новым тренинговым форматом. Практическая образовательная площадка объединит предпринимателей и студентов, и тех кому интересно саморазвитие и профессиональный рост. Тема встречи — запуск новых проектов. Гость стартового заседания кейс-клуба — директор сети магазинов книг и канцелярских товаров «Леонардо» Дмитрий Аббакумов. Перед приглашенным экспертом стоит задача провести мастер-класс на тему, как запустить новый бизнес-проект. В фокусе внимания: выбор направления деятельности, поиск необходимых ресурсов и эффективные стратегии продвижения. Во втором блоке встречи планируется обсуждение и решение интересных бизнес-задач, с которыми предприниматели сталкиваются в своей ежедневной деятельности. 13.30 — 13.45 Кофе — брейк 13.45— 14.30 Бизнес-коммуникация «Лицом к лицу». Экспресс— самопрезентации и обмен контактами для расширения деловых связей. Ведущая нетворкинг— формата Виктория Усольцева. (!) Предлагаем вам взять с собой визитки в количестве не менее 30 штук. 14.30 — 15.30 Деловая Игра «Ты — предприниматель» для тех, кто мечтает начать свое дело. В течение дня предприниматели и все желающие приглашаются на консультации по налогообложению, бизнес-планированию, вопросам государственной поддержки предпринимательства. Посещение подобных мероприятий— отличный способ завести новые и полезные знакомства, получить консультации узких специалистов и возможность составить реальную картину развития бизнес-среды в регионе. Посещение мероприятия— БЕСПЛАТНОЕ. Адрес: ул. Локомотивная 2 Тел: 422-092 Регистрация: https://biznes-tsentr.timepad.ru/event/686192/