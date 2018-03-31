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Россиянина, обвиняемого во взломе LinkedIn, экстрадировали в США
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Россиянина, обвиняемого во взломе LinkedIn, экстрадировали в США 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Россиянин, которого обвиняют во взломе сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring, а также в компрометации личных данных более 100 миллионов пользователей, был экстрадирован в США после 15-месячного задержания в Праге, сообщает The New York Times. Евгений Александрович Никулин, 30 лет, был арестован в октябре 2016 года, находясь на отдыхе в Чехии, агентами Интерпола.
Никулину предъявили три обвинения в компьютерном взломе, два — в повреждении защищенного компьютера, два — в существенной краже личных данных, одно — в торговле людьми и одно — в преступном сговоре. Ему грозит более 30 лет тюрьмы.
Российское посольство в Праге призвало освободить Никулина во время его ареста. Его адвокат сказал, что обвинения политически мотивированы. Сам же арест имел место за несколько дней до того, как президент Барак Обама формально обвинил российское правительство во взломе сервера Демократического национального комитета. Украденные письма позднее попали в руки WikiLeaks.
В дополнение к взломам LinkedIn, Dropbox и Formspring, Никулин, который предположительно использовал имена Chinabig01 и Dex.007, среди прочего, обвиняется в повреждении компьютеров сотрудников LinkedIn и Formspring, а также воровстве и использовании их учетных данных.
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