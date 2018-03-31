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Винокур напомнил, над чем нельзя шутить
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Винокур напомнил, над чем нельзя шутить 

Вести.Ru 1 час назад
Официально траур закончился, но, конечно, у всех нас Кемерово до сих пор в сердце. Именно поэтому и телеканал «Россия 1» изменил сетку вещания и на оставшуюся неделю. В частности, перенесен показ концерта Владимира Винокура, которому исполнилось 70 лет. Владимир Винокур, столько раз мастерски и смешно пародировавший чужие голоса, был совершенно обескуражен тем, что вытворял телефонный пранкер с Украины Вольнов, кто чужими голосами распространял ложь о числе погибших в «Зимней вишне».
"Я когда видел по телевидению и увидел в газете того урода, который на костях погибших делал себе пиар. Это недопустимо! Чисто по-мужски хотелось бы ему дать хороший удар под задницу. В то же время даже марать руки невозможно об такую мразь. А вообще есть разные ребята. Звонят из Белоруссии, поздравляют с праздниками, говорят: мы, белорусские пранкеры, вас любим, хотим поздравить, приносят цветы на концерты. Это нормальные люди, которые никогда в жизни не будут плясать на могилах. То, что совершил этот пранкер украинский, — преступление. Я бы возбудил уголовное дело", — сказал Винокур.
— Так вроде бы уже и возбудили.
— Просто удивительно, что даже не простая девушка английская выразила соболезнования нашему президенту, а какой-то человек ниоткуда вдруг стал шутить. Есть запретные темы. Это человеческие недуги, это горе, над этим нельзя шутить.
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