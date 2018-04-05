Десять мифов о собаках

Старую собаку не научишь новым трюкам Ложь! Мы, люди, учимся новым вещам всю жизнь. Собаки точно такие же. Тут речь идет скорее о мотивации, а не о том, что пожилая собака не хочет учиться. И хотя старую собаку не так легко учить чему-то новому, как молодую, тем не менее это возможно, если учитывать особенности личности стареющего пса.

АР

Пес, который виляет хвостом, рад Ложь! Если собака машет хвостом, так что вся ее задняя часть ходит ходуном, и при этом она припадает на передние лапы, а зад поднимает вверх, это обычно действительно значит, что пес настроен дружелюбно. Но если же собака очень активно размахивает хвостом, при этом в остальном оставаясь неподвижной, это может быть признаком агрессии.

У собак есть врожденное желание слушаться Ложь! Существует множество доказательств того, что собак, как и всех нормальных животных, мотивируют еда, питье, секс, игры и близкие отношения. Просто они необыкновенно быстро умеют выстраивать близкие отношения с людьми.

Собаку, которая рычит, надо наказывать Ложь! Собаки рычат, когда им что-то кажется угрожающим. Если вы накажете собаку, которая пытается предупредить вас об угрозе, она все равно останется встревоженной, но при этом не будет сообщать об этом вам. Тогда угроза может приблизиться, а собака отреагирует, укусив. Если же вы вместо этого приучите собаку к какой-то ситуации, она не будет воспринимать ее как угрожающую, а значит, и ворчать ей не придется.

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Собаки — стайные животные с четкой социальной иерархией Ложь! Посмотрите на слоняющихся повсюду диких псов и собак динго. Они не образуют стаи. Скорее у них формируются гибкие отношения друг с другом.

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Игра в перетяжки делает псов агрессивными Ложь! На самом деле совсем наоборот. Многие собаки любят игру в перетяжки, которая на самом деле — сотрудничество во взаимодействии с имитацией добычи, то есть с игрушкой. Все игры полезны, если и собака и человек получают от них радость.

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Декоративным собачкам дрессировка не нужна Ложь! Все собаки нуждаются в умственной и физической тренировке. Собакам необходимы новые зрительные, слуховые и обонятельные впечатления, чтобы хорошо себя чувствовать. С собакой важно играть и всячески ее стимулировать. Ваша собака будет более веселой и здоровой, и вдобавок ваши с ней отношения укрепятся.

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Дворняжки здоровее, чем породистые псы Отчасти правда! Когда две чистокровные собаки разных пород спариваются, то первое поколение щенков чаще всего получается здоровее, чем исходные породы, так как смешиваются два совершенно разных наборов генов. Тем самым щенки избегают наследственных болезней, связанных с той или иной породой. Когда же спариваются две дворняжки, нет никаких гарантий, что щенки родятся более здоровыми.

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Если нос сухой и теплый, значит, пес заболел Ложь! Существует несколько причин, по которым нос пса может быть теплым и сухим, и не все они имеют отношение к здоровью. Пес может нагреться на солнце, полежать близко к источнику тепла или побыть в комнате с плохой вентиляцией. Нос пса в течение суток бывает то мокрым, то сухим. Но следя за носом собаки, можно контролировать другие проблемы. Например, собаки с бледным носом чаще обгорают на солнце и могут нуждаться в солнцезащитном креме. Собаки могут, точно так же, как и люди, заболеть раком кожи, если их не защищать от солнца. А если нос сухой и потрескался, то у собаки, вероятно, какое-то кожное заболевание.

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Один собачий год равен семи человеческим Ложь! Это значило бы, что возраст 15-летней собаки соответствует 105 человеческим годам. Многие собаки в добром здравии доживают до 15 лет, тогда как с людьми, которым больше 100, дела обстоят далеко не так хорошо. Это чересчур упрощенный способ описывать скорость старения собаки. Годовалая собака по возрасту примерно как подросток, а восьмилетний пес соответствует человеку среднего возраста.