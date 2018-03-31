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Китайские археологи обнаружили предметы быта возрастом более 4 тыс. лет
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Китайские археологи обнаружили предметы быта возрастом более 4 тыс. лет 

ТАСС 20 минут назад
ПЕКИН, 31 марта. /Корр. ТАСС Даниил Смирнов/. Китайским археологам в ходе раскопок удалось найти предметы быта возрастом более 4 тыс. лет. Об этом в субботу сообщает информационное агентство «Синьхуа».
"Более 500 фрагментов глиняной посуды, изделий из камня и кости были обнаружены во время научно-исследовательских работ на руинах Хунхэ вдоль течения реки Нэньцзян вблизи города Цицикар (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Предполагаемый возраст всех находок составляет более 4 тыс. лет", — приводит информагентство слова заместителя начальника Института культурного наследия провинции Хэйлунцзян Чжан Вэя.
Как отмечается в сообщении, работы в данном районе начались после того, как группе ученых в 2004 и 2009 годах удалось обнаружить две древние гробницы, в которых было найдено большое количество достаточно хорошо сохранившихся реликвий.
Полномасштабные научно-исследовательские работы начались в 2013 году. «К настоящему времени нам удалось обнаружить очень много реликвий. Мы ведем работы на нескольких участках, самый большой достигает 14 м в длину», — отметил Чжан Вэй.
Как подчеркнул ученый, в ходе раскопок в районе руин Хунхэ также были найдены сохранившиеся элементы оборонных сооружений. «Это свидетельствует о достаточно высокой производительности труда живших на этой территории племен и позволяет говорить о конфликтах между ними», — сказал он.
По мнению Чжан Вэя, найденные предметы быта позволят специалистам гораздо лучше понять жизнь племен, населявших северо-восток Китая в эпоху позднего неолита.
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