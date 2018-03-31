В Волгограде разваливается лестница на пути к новому стадиону

От лестницы на проспекте Ленина в районе ЦПКиО отваливаются куски старого и набухшего от влаги цемента.

— Такими ступенями между ТРЦ «Европа сити молл» и Центральным парком будем встречать гостей чемпионата мира? У нас же почти все улицы станут пешеходными, и гости города хочешь — не хочешь заметят эту бесхозяйственность, — рассуждает волгоградец Антон Михалев. — На этих ступенях, которые словно пережили бомбёжку, уже давно царит разруха. Но после оттепели плитка вместе с набухшим цементом начала отваливаться намного чаще.

Накануне футбольного праздника тротуарам в центре Волгограда пообещали новый асфальт.

— Из городского бюджета выделят деньги на обновление пешеходных дорожек от площади Возрождения до Центрального стадиона и от улицы 7-й Гвардейской до Центрального стадиона в Центральном районе, — сообщается в документах на госзакупки. — На ремонт тротуаров потратят почти 24 миллиона рублей.

До середины апреля дорожники снимут старый слой асфальта, починят все колодцы и лишь после этого закатают тротуары в новую дорожную «одежду».