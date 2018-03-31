72-летняя екатеринбурженка написала заявление в полицию на магазин, где купила одеяло за 50 тысяч

72-летняя Зоя Михайловна написала заявление в полицию на компанию, которая продала ей одеяло и подушку за 74 тысячи рублей. Как рассказала Е1.RU дочка Зои Михайловны Елена, маму по телефону пригласили, чтобы получить некий подарок, но на деле пенсионерка оказалась с кредитом.

— Придя туда, её встретили девушки и мило пригласили на беседу о здоровье, — рассказала Е1.RU Елена. — Во время беседы провели презентацию спальных принадлежностей марки Sonno bello из «супершерсти», которые «решат все проблемы со здоровьем». Стоимость данного комплекта составляет 74 000 рублей! Но именно для неё сегодня скидка, и поэтому комплект будет стоить 53 000 рублей.

По словам Елены, её маме предложили оформить кредит, но у пенсионерки не было с собой паспорта.

— Тогда девушки «любезно» предложили свозить её домой на машине. После оформления кредита, вручили комплект и отвезли домой на машине, — рассказала Елена. — Придя домой, мама осознала, что натворила. Я как раз пришла домой из больницы с ребёнком и смотрю — она сидит и плачет. Мама мне всё рассказала, я, когда цену узнала, чуть не рухнула. Начала смотреть товар — одеяло и подушка, купленные ей, на ощупь — «гольная» синтетика, которая явно не стоит таких денег.

После того как Зоя Михайловна рассказала всё дочери, они вместе поехали в банк, через который оформлялся кредит, и написали заявление о расторжении договора. На следующий день они приехали в офис на Заводскую, чтобы вернуть одеяло и подушку.

— Естественно, у нас никто не принял товар, — добавила Елена. — За время нахождения там, а это около часа, при нас на «беседу» ушли 5 женщин пожилого возраста. Я пыталась их предупредить быть бдительными, на что получила хамское поведение охранников.

Руководитель единственного в Екатеринбурге офиса Sonno Bello Е1.RU сказал, что это единственный случай за всё их существование (в Екатеринбурге компания с августа 2017-го), а в России они существуют с 1989 года.

— Мы работаем по законодательству. Мы принимаем заявление и претензию, а потом в течение 10 дней рассматриваем, затем приходит ответ, и мы уже тогда расторгаем договор, сейчас в течение 10 дней должен прийти ответ, — рассказали руководитель офиса Олеся. — Там просто женщина немножко не в себе, она хотела, чтобы мы прям сейчас отдали деньги. У неё мама пришла и сама осознанно купила, сама изъявила желание, сказала, что ей удобнее расплатиться в рассрочку.

По словам руководителя офиса, Зоя Михайловна хочет сдать изделия из-за того, что у неё началась аллергия.

— Клиентов у нас никто не уговаривает, не опаивает, не гипнотизирует, это их осознанное решение, — добавила Олеся.

В полиции заявление от Зои Михайловны приняли и попросили пенсионеров быть аккуратнее.