Виртуальный экстрасенс выманил у тоболячки 18 тысяч рублей 

Жительница Тюменской области стала жертвой интернет-экстрасенса, которая убедила ее в том, что она может исцелить человека с помощью магического ритуала. Правда, эти дистанционные молитвы стоят недешево — 18 тысяч рублей. Доверчивая женщина сразу перевела ей деньги и ждала своего исцеления. Но чуда не произошло, сбережения пропали, а проблемы со здоровьем как были, так и остались. Сама же экстрасенс удалила свою страницу в соцсетях.
Полиция, куда позже обратилась тоболячка, уже установила обстоятельства произошедшего и теперь просит граждан быть более бдительными:
— В январе этого года на сайте знакомств женщина начала переписываться с мужчиной. В ходе общения она рассказала собеседнику, что серьезно больна. Новый знакомый посоветовал потерпевшей обратиться к целительнице, рассказав ей, о том что в социальных сетях есть группа, через которую старица помогает нуждающимся. Тогда-то женщина и написала сообщение экстрасенсу, в котором рассказала о своих проблемах со здоровьем, — рассказали в пресс-службе УМВД, — В настоящее время мы занимаемся поиском фигурантов этого дела и рекомендуют местным жителям не переводить свои денежные средства незнакомым людям, кем бы они не представлялись и что бы вам не обещали.