Виртуальный экстрасенс выманил у тоболячки 18 тысяч рублей

Жительница Тюменской области стала жертвой интернет-экстрасенса, которая убедила ее в том, что она может исцелить человека с помощью магического ритуала. Правда, эти дистанционные молитвы стоят недешево — 18 тысяч рублей. Доверчивая женщина сразу перевела ей деньги и ждала своего исцеления. Но чуда не произошло, сбережения пропали, а проблемы со здоровьем как были, так и остались. Сама же экстрасенс удалила свою страницу в соцсетях.

Полиция, куда позже обратилась тоболячка, уже установила обстоятельства произошедшего и теперь просит граждан быть более бдительными: