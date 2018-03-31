«Ростелеком» обеспечил безопасность в «Сколково»

Кроме работ по проектированию зон обзора и архитектуры сети, специалисты компании выполнили строительно-монтажные работы по установке камер наблюдения и монтажу опор освещения, а также пуско-наладку оборудования. Созданная система включает почти 200 средств видеонаблюдения, включая комплексы видеофиксации нарушений «Стрелка».

Дмитрий Угнивенко, директор Департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Проект успешно завершен и комплекс передан на баланс заказчику. Я считаю, что мы смогли полностью реализовать компетенции по разработке и воплощению инфраструктурных решений любой сложности. Мы работали в постоянном контакте с заказчиком и его резидентами. Команда «Ростелекома» гибко реагировала на изменения пожеланий заказчика, демонстрируя приверженность Agile. Уверен, впереди нас ждёт долгое и плодотворное сотрудничество».

Сергей Иванченко , первый заместитель генерального директора ООО «ОДАС Сколково»:

«ИЦ Сколково более 2х лет активно сотрудничает с ПАО «Ростелеком» по разным направлениям. За это время «Ростелеком» зарекомендовал себя как надёжный динамично развивающийся технологический партнёр. Вместе с тем данный проект для ИЦ Сколково стал первым опытом сотрудничества с «Ростелекомом» в качестве системного интегратора. В процессе работы специалисты «Ростелекома» продемонстрировали профессиональный подход и привнесли технологическую экспертизу, что в совокупности позволило получить качественный результат в заявленные сроки».

Комплекс видеонаблюдения, созданный специалистами «Ростелекома», многофункционален, но основная его задача — обеспечить сотрудникам Ситуационного центра возможность оперативно реагировать на внештатные ситуации. Изображение с камер в режиме реального времени передается Единый центр диспетчеризации и мониторинга «Сколково». Видеонаблюдение охватывает объекты дорожной сети и инженерной инфраструктуры, а также парковочные пространства.

«Ростелеком» предлагает сервис «Видеонаблюдение» для быстрой и простой организации контроля помещений и открытых территорий. Основные преимущества услуги — индивидуальное проектирование системы для заказчика, монтаж, настройка и подключение оборудования, а также организация удаленного доступа к видеозаписям по заявке клиента и техническое обслуживание системы.

Узнать подробности об услугах «Ростелекома» для корпоративных клиентов можно на сайте www.rt.ru/b2b или по бесплатному телефону 8 800 200 3000.