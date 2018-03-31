Жительница Саратова скрывалась от ревнивого мужа

Жертва семейного скандала вынуждена была какое-то время пожить у друзей.

Потеряв благоверную, муж объявил свою половинку в розыск с 22 марта.

Пропавшую 49-летнюю саратовчанку нашли бойцы Росгвардии, которые встретили «потеряшку» во время ночного патрулирования города. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Убежавшая из дома дама шла глубокой ночью в районе пересечения улицы Хвесина и улицы Малая Горная. Остановленная полицией женщина призналась, что ушла из дома из-за ревнивого супруга, с которым поругалась. На телефонные звонки родных скрывавшаяся у своих знакомых разыскиваемая полицией не отвечала сознательно. Расследование происшествия завершено.