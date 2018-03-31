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Жительница Саратова скрывалась от ревнивого мужа
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Жительница Саратова скрывалась от ревнивого мужа 

Новости Саратова 33 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Жертва семейного скандала вынуждена была какое-то время пожить у друзей.
Потеряв благоверную, муж объявил свою половинку в розыск с 22 марта.
Пропавшую 49-летнюю саратовчанку нашли бойцы Росгвардии, которые встретили «потеряшку» во время ночного патрулирования города. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Убежавшая из дома дама шла глубокой ночью в районе пересечения улицы Хвесина и улицы Малая Горная. Остановленная полицией женщина призналась, что ушла из дома из-за ревнивого супруга, с которым поругалась. На телефонные звонки родных скрывавшаяся у своих знакомых разыскиваемая полицией не отвечала сознательно. Расследование происшествия завершено.
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