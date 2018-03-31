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Стала известна дата общегородского субботника в Екатеринбурге
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Стала известна дата общегородского субботника в Екатеринбурге 

АиФ Урал 59 минут назад
Фото: АиФ Урал
Общегородской субботник в 2018 году состоится в Екатеринбурге 21 апреля, сообщили "АиФ-Урал" в мэрии города.
Соответствующее постановление подписал сити-менеджер столицы Урала Александр Якоб. Месячник чистоты продлится с 1 по 30 апреля. За это время службы благоустройства и коммунальщики должны очистить от мусора, снега и льда дороги и тротуары, леса, парки и скверы, дворы, территории соцучреждений, кладбища и мемориальные комплексы.
Параллельно поставлена задача установить, где это необходимо, урны, привести в порядок остановки общественного транспорта, ограждения и входные группы, заменить сломанные светофоры и дорожные знаки. Нужно будет очистить от мусора береговые зоны Исети, Верх-Исетского, Нижне-Исетского и Городского пруда, прочистить ливневые канализации, ликвидировать несанкционированные свалки и вывезти накопившийся за зиму мусор из городской черты и частного сектора.
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