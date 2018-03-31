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Клопов, усачей и других вредных жуков не пустят в страны ЕАЭС
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Клопов, усачей и других вредных жуков не пустят в страны ЕАЭС 

Мир24 31 минуту назад
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил изменения в Единые карантинные фитосанитарные требования, которые позволят повысить уровень обеспечения карантинной фитосанитарной безопасности в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на официальном сайте ЕЭК.
Изменения также внесены в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.
«Актуализированные документы помогут предотвратить проникновение в Союз более полусотни вредителей сельскохозяйственных культур, в том числе таких опасных, как красношейный усач, томатный трипс, земляничный почкоед, восточная фруктовая муха, коричнево-мраморный клоп», — говорится в сообщении.
Так, красношейный усач из Китая уже перебрался в соседние страны и даже Америку. Он наносит вред семечковым и косточковым культурам, может попасть в страны ЕАЭС с саженцами или древесиной. Огромный ущерб сельскому хозяйству может нанести и тматный трипс, который уничтожает помидоры, кукурузу, огурцы, салат, лук, подсолнечник и многие цветочные культуры.
Коричнево-мраморный клоп вызывает обеспокоенность не только виноградарей, так как он влияет на качество вина, но и у обычных людей. Это насекомое выделяет резкий запах, что может вызвать аллергию.
«Благодаря решениям Совета ЕЭК этим и другим опасным вредителям теперь трудно будет проникнуть и распространиться на территориях государств Союза. А значит, сельхозпредприятия и граждане, которые выращивают овощи, фрукты и цветы, могут быть спокойны за урожай», — подчеркнули в пресс-службе ЕЭК.
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