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50 жителей Воскресенска вышли на акцию против мусоросжигательного завода
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50 жителей Воскресенска вышли на акцию против мусоросжигательного завода 

ИД «Собеседник» 34 минуты назад
На федеральной трассе М5 в Подмосковье образовалась пробка из-за перекрывших дорогу протестующих жителей Воскресенска.
Как передает газета «Ведомости», акция протеста против строительства мусоросжигающего завода началась в Воскресенске в 10 часов утра в субботу, 31 марта.
По словам местной активистки Натальи Самойловой, всего в акции принимают участие от 20 до 50 человек, которые, сменяя друг друга, ходят по пешеходному переходу, чтобы не допустить проезда «КамАЗов» с песком к месту строительства мусоросжигательного завода на границе Воскресенского района.
Однако издание подчеркивает, что из-за действий активистов на подмосковной трассе М5 образовалась пробка.
Кроме того, уточняется, что это уже не первая акция протеста в Воскресенске: недовольные граждане протестуют против завода в селе Свистягино в течение полугода.
По мнению жителей, это строительство является незаконным — объект строится на земле не соответствующей категории, и решение о его строительстве не согласовывалось с местными жителями.
«Первая категория опасности на наш взгляд требует максимального соблюдения законодательства на самых ранних этапах строительства таких объектов. То что мы наблюдаем сегодня — тотальное нарушение законодательства. Российское законодательство предусматривает согласование строительства таких объектов с учетом мнения жителей. Оно тотально игнорируется», — приводит издание слова Натальи Самойловой.
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