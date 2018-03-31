50 жителей Воскресенска вышли на акцию против мусоросжигательного завода

На федеральной трассе М5 в Подмосковье образовалась пробка из-за перекрывших дорогу протестующих жителей Воскресенска

Как передает газета «Ведомости», акция протеста против строительства мусоросжигающего завода началась в Воскресенске в 10 часов утра в субботу, 31 марта.

По словам местной активистки Натальи Самойловой, всего в акции принимают участие от 20 до 50 человек, которые, сменяя друг друга, ходят по пешеходному переходу, чтобы не допустить проезда «КамАЗов» с песком к месту строительства мусоросжигательного завода на границе Воскресенского района.

Однако издание подчеркивает, что из-за действий активистов на подмосковной трассе М5 образовалась пробка.

Кроме того, уточняется, что это уже не первая акция протеста в Воскресенске: недовольные граждане протестуют против завода в селе Свистягино в течение полугода.

По мнению жителей, это строительство является незаконным — объект строится на земле не соответствующей категории, и решение о его строительстве не согласовывалось с местными жителями.