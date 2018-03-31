В соцсетях распространяется ложная информация о попадании канализационных стоков в питьевую воду Таганрога

Администрация Таганрога Ростовская область ) опровергла распространяемые в соцсетях и мессенджерах слухи о попадании канализационных стоков в питьевую воду, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города.

«Вчера произошел обвал на коллекторе, сейчас проводится расчистка. В связи с этим администрация попросила жителей не заходить в акваторию и не ловить рыбу, поскольку участок обрушения находится недалеко от акватории. Но проблема с коллектором никак не связана с водозабором, он находится далеко, вода в краны поступает не из акватории Таганрогского залива Азовского моря», — сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что вода в настоящее время поступает к жителям без накладок.

Кроме того попадание канализационных стоков в питьевую воду технически невозможно. «После рассылок через соцсети и WhatsАpp часть людей забеспокоилась», — сообщил собеседник.

В настоящее время в Таганроге объявлен режим ЧС в связи с аварийной ситуацией на коллекторе. «Идет подготовка к обследованию. Режим ЧС введен для того, чтобы получить помощь извне. У муниципалитета недостаточно техники и финансов для ремонта», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в городском коллекторе Таганрога — восемь прорывов, срок его службы истек 20 лет назад. Администрация Ростовской области намерена выделить на ликвидацию аварии средства резервного фонда.

Протяженность коллектора составляет 1,5 км. Сложность ремонта обусловлена глубиной залегания коллектора — от 3 до 8 м. На ремонт может потребоваться от 180 до 400 млн рублей.