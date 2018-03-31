Трагедия не повод отменять веселье

Норд-Ост, Беслан , теракты в метро… Казалось бы, мы, привыкшие к страшным катастрофам и бедствиям, давно уже не неженки. Должен был выработаться какой-то иммунитет, зачерстветь душа, загрубеть и потолстеть кожа, должна была сформироваться способность относиться к таким вещам более стоически, что ли, отстраненно. Философски… Но — не получается.

Не получается, когда на глазах беспомощных взрослых, мам и пап, в огне и дыму гибнут дети. Гибнут целые семьи. Привыкнуть к такому невозможно, и у каждого нормального человека разрывается сердце от горя и бессилия, когда он видит фотографии мальчиков и девочек, умерших страшной смертью в этом проклятом кемеровском торговом центре. Каждый нормальный человек невольно примеряет этот ад на себя. Переживает его вместе с теми, кого случившееся коснулось непосредственно.

Эта трагедия не оставила равнодушным никого в стране. 28 марта в России был объявлен национальный траур. Скорбели все. Во всяком случае все, кого я знаю, даже прожженные и перевидавшие виды циники-журналисты, восприняли случившееся как личную боль. Ведь многие из нас родители. И все мы чьи-то дети. А главное — люди. Однако в Тобольске нашлись те, у кого выискались другие приоритеты.

Всеобщий траур не коснулся сотрудников местного районного центра культуры, которые проигнорировали указ президента и не стали отменять банкет в ресторане, посвященный профессиональному празднику, Дню работников культуры. Может быть, все осталось бы только на их совести, да только веселое застолье с напитками и закусками заснял на видео возмущенный местный житель.

В свое оправдание сотрудники центра на голубом глазу заявили ему, что не смогли отменить банкет — продукты-то заказаны, не выбрасывать же. Глядите, колбаска нарезана, водка греется. А на негодующее восклицание «Так вы вообще не должны были приходить!» — поступил ответ: «А как же деньги?!».

Пренебрежение скорбью по погибшим детям тобольские чиновники оценили в 65 тысяч рублей. По 1300 рублей с человека.

Нашлось у них и другое оправдание: о государственном трауре, дескать, узнали в последний момент. Ну, а без официальной команды скорбеть по погибшим в Кемерове людям им, видимо, было не с руки.

Автор видео опубликовал его в группе «Весь Тобольск» в одной из социальных сетей. Происходящее в ролике настолько не соответствует ситуации и настроению в стране, что просто не хочется в это верить. Как говорится, совесть здесь больше не живет. Полез у них кусок в горло…

Ведь одно дело — без устали публиковать новости о кемеровской трагедии на своей странице в соцсетях, и совсем другое — проявить искреннюю солидарность с соотечественниками, с близкими погибших, и отменить праздник, какими бы неудобствами это ни грозило. Но, как выяснилось, кромешный ужас в Кемерове — это не их, тобольских работников культуры, трагедия.

Такая вот уродливая бывает культура.

Кстати, на сайте учреждения говорится: «Мы рады приветствовать вас в группе муниципального автономного учреждения „Тобольский районный Центр культуры“. Культура Тобольского района, как и России в целом, несет в себе богатейший опыт, традиции, ценности, умения и знания, накопленные поколениями наших предков. В нашей группе вы сможете узнать все о культурной жизни нашего района, реализации молодежных программ. Мы работаем для вас!»

Уверены ли вы, что таковы традиции и ценности ваших предков, господа, как эта гулянка во всеобщий траур?

Можете не отвечать.