Предсказуемая опасность. Почему МЧС не может закрыть торговые центры с нарушениями

Пожары в двух торговых центрах (ТЦ), кемеровской «Зимней вишне» и московском «Персее», привели к человеческим жертвам и заставили контролирующие органы всерьез заняться проверкой работы ТЦ по всей стране. Как сообщают СМИ, МЧС совместно с другими надзорными органами до 16 апреля проведет внеплановые проверки соблюдения правил пожарной безопасности в торговых центрах разных регионов России

Согласно сообщению, опубликованному на сайте московской мэрии , в ходе проверок грубые нарушения уже выявлены в двух торгово-развлекательных центрах столицы. На текущий момент решается вопрос об их временном закрытии на срок до 90 суток для устранения всех нарушений. У многих справедливо возникает вопрос: если в ТЦ выявлены грубые нарушения, то почему МЧС только рассматривает вопрос о закрытии, а не закрывает эти ТЦ сразу? Ведь нарушения так быстро не устранить, а в торговые центры каждый день ходят люди, подвергающие себя опасности. Давайте разберемся в этой ситуации.

Для начала отмечу, что при выявлении значительных нарушений владельцы торговых центров подвергаются административному наказанию, виды которого перечислены в статье 3.2 кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Это могут быть предупреждение, штраф, административное приостановление деятельности и другие меры. Как следует из статьи 3.12, наказание в виде административного приостановления деятельности назначается только в случаях, если менее строгие виды административного наказания не представляются эффективными и не соответствуют масштабу выявленных нарушений.

Однако по действующему законодательству государственные инспекторы по пожарному надзору таким правом не обладают. Правом принятия решения о временном прекращении какой-либо деятельности наделен исключительно суд. При этом судья обязан указать в постановлении по делу об административном правонарушении обстоятельства, создающие, по его мнению, угрозу причинения вреда. Срок административного приостановления деятельности не может превышать 90 суток.

А теперь о периоде до вынесения судом постановления. Хочу обратить внимание на то, что в КоАП в качестве меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении предусмотрен временный запрет деятельности торговых центров на срок до рассмотрения дела судом. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, вправе по своему усмотрению применить эту меру обеспечения. Следует также отметить, что временный (до суда) запрет деятельности может применяться, если за выявленные в ТЦ нарушения возможно наказание в виде административного приостановления деятельности. Согласно устоявшейся практике, временный запрет деятельности применяется в исключительных случаях, в частности при непосредственной угрозе жизни или здоровью людей.

Очевидно, что любое, пусть и временное закрытие ТЦ влечет за собой убытки для его арендаторов. И тут возникает масса новых вопросов. Можно ли засудить владельца ТЦ или арендодателя за несоблюдение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой закрытие ТЦ? Можно ли рассчитывать на какую-либо компенсацию по суду или такие вещи урегулируются в досудебном порядке?

Как показывает наша практика, подобные ситуации урегулируются по-разному. В одних случаях договоры об аренде прямо предусматривают компенсационные выплаты с описанием подобных случаев. В других случаях, когда работа торгового центра приостанавливается на срок до одной недели, арендодатель просто не взимает за этот период арендную плату.

А вот если срок закрытия ТЦ оказывается более длинным, то у арендатора появляются законные основания расторгнуть договор аренды. Арендатор вправе требовать, в том числе и через суд, компенсации с арендодателя, связанные с организацией его деятельности в помещении пропорционально сроку фактического исполнения договора.

Хочу сразу отметить, что в судебной практике случаев обращения арендаторов в суд с подобным предметом единицы. И дело здесь в следующем. По моим наблюдениям, мелкие арендаторы не рискуют вступать в судебные тяжбы, так как сумма исковых требований зачастую меньше судебных издержек. Тогда как крупные или якорные арендаторы в торговых центрах обычно такие вещи оговаривают в договоре. В итоге, при возникновении подобных ситуаций, а случаются они весьма нечасто, все стороны договариваются во внесудебном порядке. И соответственно выплаты и прочие существенные условия таких договоренностей сохраняют в тайне, ссылаясь на «коммерческую тайну».