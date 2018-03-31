Под Саратовом ввели карантин из-за бешенных собак и буренок

Саратовской области из-за проблем с бешенством животных ввели четыре новые карантинные точки. На карантин ветврачи закрыли хутор Песчаный Мар Новоузенского района и поселок Михайло-Вербовка Ершовского района. Там заболел крупный рогатый скот.

А в садоводческом товариществе «Колос» Пугачевского района и поселке Тулайково Ершовского района пришлось ветеринарам ввести ограничительные меры из-за заболевания собак.

А в селе Перелюб и селе Владыко Ртищевского района проведены все профилактические и прочие мероприятия по ликвидацию заразы, и карантин по бешенству животных ам сняли.