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Под Саратовом ввели карантин из-за бешенных собак и буренок
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Под Саратовом ввели карантин из-за бешенных собак и буренок 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
В Саратовской области из-за проблем с бешенством животных ввели четыре новые карантинные точки. На карантин ветврачи закрыли хутор Песчаный Мар Новоузенского района и поселок Михайло-Вербовка Ершовского района. Там заболел крупный рогатый скот.
А в садоводческом товариществе «Колос» Пугачевского района и поселке Тулайково Ершовского района пришлось ветеринарам ввести ограничительные меры из-за заболевания собак.
А в селе Перелюб и селе Владыко Ртищевского района проведены все профилактические и прочие мероприятия по ликвидацию заразы, и карантин по бешенству животных ам сняли.
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