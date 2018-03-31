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Жительница Смоленска благодарит сотрудников ГИБДД за быстроту и качество предоставления государственных услуг
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Жительница Смоленска благодарит сотрудников ГИБДД за быстроту и качество предоставления государственных услуг 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 51 минуту назад
Обратившись в отделение по регистрационно-экзаменационной работе, жительница Смоленска осталась довольна оказанием госуслуги и написала письмо со словами благодарности.
«Выражаю огромную благодарность ГИБДД УМВД России по Смоленской области за отличную организацию выдачи водительских удостоверений, — говорится в письме. — Изначально я обратилась к сотрудникам за консультацией по телефону и мне дали исчерпывающую информацию о процедуре замены водительского удостоверения и всех необходимых документах именно для моего случая. Я подала заявление через портал Госуслуг и была приятно удивлена большому количеству предоставленного мне времени для записи, на следующий день я прибыла в отделение по адресу: г. Смоленск, Тихвинка 25 а.
В самом отделении чисто, комфортно и полное отсутствие очередей. Меня приняли сразу несмотря на то, что я приехала несколько раньше. Приём вел Карпенков Алексей Витальевич, благодарю его за сдержанность, корректность и профессионализм. Несмотря на всю запутанность моего случая (водительское удостоверение мне было выдано двадцать лет назад, за это время я трижды меняла фамилию и дважды место жительства) он разобрался в ситуации, поднял все необходимые документы и не высказал ни толики раздражения, был сдержан, собран, корректен и вежлив. Спасибо всем за честный труд. «Уважение, профессионализм, безопасность» для этих сотрудников не пустые слова, в чем я убедилась. И чертовски приятно заслуженно уважать власть».
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