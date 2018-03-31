США намерены потребовать от заявителей на американскую визу предоставлять персональные данные в соцсетях

Вашингтон, 31 марта / Синьхуа / — Согласно документу, обнародованному в пятницу правительством США Госдепартамент намерен потребовать, чтобы лица, подающие заявку на получение американской визы, предоставляли свои имена пользователей в социальных сетях и другую личную информацию.

Новые правила требуют, чтобы заявители на получение визы предоставляли персональную информацию за последние пять лет о тех соцсетях, которые будут указаны в специальном списке. При этом заявители могут на свое усмотрение добавлять информацию о не указанных в списке соцсетях. Кроме того, заявители должны предоставлять номера телефонов, адреса электронной почты и маршруты международных поездок за последние пять лет, а также информацию об имевшем место нарушении иммиграционного законодательства, депортациях и участии членов семьи в террористической деятельности. По заявлению Госдепартамента, целью сбора этой информации является более тщательное рассмотрение кандидатов на получение визы.

Согласно документу, в пятницу начался 60-дневный период общественного обсуждения новых правил, которые до вступления в силу должны быть одобрены Административно-бюджетным управлением США.

Сообщается, что ранее США требовали предоставления персональных данных в соцсетях, информации об электронной почте и номерах телефонов лишь от заявителей, которые нуждались в дополнительной проверке. На этот раз новые правила будут применяться почти ко всем заявителям на получение американской визы. По оценке Госдепартамента, это повлияет на 710 тыс. заявителей на иммиграционную визу и 14 млн заявителей на неиммиграционную визу. Исключением из новых правил станут лишь дипломатические, служебные визы и некоторые определенные типы виз. —0—