Потомки древних укров: где они живут на самом деле

Сегодня упоминание о «древних украх», которые якобы прокопали Чёрное море, воспринимается как анекдот об экзотических историках из Украины . Но мало кто знает, что такой народ укры на самом деле существовал.

Свидетельства средневековых историков

Об этом есть масса исторических свидетельств. Известный в свое время историк из Далмации (ныне Хорватия ) Мавро Орбини упоминает о них в своем труде 1601 года «Славянское царство». Он называет укров (или ункранов) в числе других народов, населявших территорию современной Европы: русов, фраков, остготов и пр.

Интересно здесь даже не то, что Орбини упоминает в своей книге этот народ. Важнее другое: он ссылается в «Славянском царстве» на более древние исторические документы. Мавро Орбини был монахом-бенедиктинцем. Позднее он стал папским аббатом. В Средние века такие люди имели доступ к библиотекам, архивам и другим источникам знаний. Аббат ссылается на некие «Московские анналы» Еремея Русского (1227 год).

Но этот документ не сохранился до наших дней. О племени укров есть упоминания и в других источниках. В частности, в 934 году в «Корвейских анналах» (IX-XII веков) о них пишет немецкий летописец Видукинд Корвейский. Через XIV лет после этого появляется новое свидетельство существования загадочного народа. На этот раз об украх (или укранах) упоминает сам епископ Бранденбурга.

Кем были укры

Польши. Укране — по свидетельствам указанных историков — были одним из племен крупного западнославянского образования велетов, которые позднее стали называться лютичами. Последние представляли собой целый союз племен славян и были коренным населением северных областей современной Германии

Укры проживали на побережье Балтийского моря, Щецинской лагуны и реки Укер (современное название — Иккер). Основная часть укранского населения селилась на выгодных в транспортном отношении землях между реками Зале и Эльба. Само слово «укры» происходит от балто-славянской лексемы vikru, что означает «быстрый», «шустрый».

Где сейчас могут жить их потомки

В X веке это племя потеряло свою независимость в результате захвата земель немецкими феодалами. Особенно отличились в этом два германских феодала: саксонский маркграф Геро I и зять императора Священной Римской империи Конрад I. В 929 году они захватили укранские земли и присоединили их к Северной марке (маркграфству) Священной Римской империи.

Спустя два века периодически бунтовавшие укры были окончательно присоединены к так называемой Передней Померании, которую жестко контролировали немецкие феодалы. Больше за свою независимость этот народ не боролся. Укры полностью ассимилировались с местным населением, переняли его язык и традиции.

Своя культура ими была утрачена. Потомки древних укров сейчас живут на северо-востоке Германии и частично — на северо-западе Польши. К украинцам они никакого отношения не имеют.