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РФ при отсутствии объяснений Лондона по «Аэрофлоту» может применить аналогичные действия
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РФ при отсутствии объяснений Лондона по «Аэрофлоту» может применить аналогичные действия 

Авторадио 1 час назад
Россия при отсутствии объяснений Лондона по самолету «Аэрофлота» может применить аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков, сообщили РИА Новости в Минтрансе. В ведомстве также сообщили, что координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолета «Аэрофлота» в Лондоне. В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать эти действия неправомерными. Британская полиция и таможня в пятницу провели досмотр воздушного судна «Аэрофлота» в аэропорту Лондона.
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