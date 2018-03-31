РФ при отсутствии объяснений Лондона по «Аэрофлоту» может применить аналогичные действия 

Россия при отсутствии объяснений Лондона по самолету «Аэрофлота» может применить аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков, сообщили РИА Новости в Минтрансе. В ведомстве также сообщили, что координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолета «Аэрофлота» в Лондоне. В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать эти действия неправомерными. Британская полиция и таможня в пятницу провели досмотр воздушного судна «Аэрофлота» в аэропорту Лондона.