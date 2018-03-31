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ИКАО направит в Британию запрос о причинах проверки борта РФ в Лондоне
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ИКАО направит в Британию запрос о причинах проверки борта РФ в Лондоне 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Координационный центр (КЦ) по авиабезопасности России (функционирует при Ространснадзоре), направит запрос в адрес своих коллег в Великобритании, заявили в Минтрансе. Поводом для запроса стала проверка российского самолета в аэропорту Лондона в пятницу 30 марта 2018 года.
До сих пор причины неизвестны, почему была проведена данная проверка. Если объяснений так и не будет дано, то «российская сторона намерена расценивать данные действия в отношении нашего самолета как неправомерные, а также оставляет за собой право и возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», — отмечается в сообщении Минтранса.
В ведомстве напомнили, что сеть координационных центров по авиабезопасности создана Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в начале 2006 года. Сейчас они работают более чем в 100 странах — членах ИКАО. Их основная задача — установление механизма обмена критической информацией между государствами в случае угроз или актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации или возникновения инцидентов, влияющих на обеспечение авиационной безопасности. Они могут круглосуточно направлять и получать информацию, связанную с угрозами гражданской авиации, а также запросы и сообщения срочного характера. Эффективность сети КЦ ИКАО не раз подтверждалась.
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