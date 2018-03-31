ИКАО направит в Британию запрос о причинах проверки борта РФ в Лондоне

Координационный центр (КЦ) по авиабезопасности России (функционирует при Ространснадзоре ), направит запрос в адрес своих коллег в Великобритании , заявили в Минтрансе . Поводом для запроса стала проверка российского самолета в аэропорту Лондона в пятницу 30 марта 2018 года.

До сих пор причины неизвестны, почему была проведена данная проверка. Если объяснений так и не будет дано, то «российская сторона намерена расценивать данные действия в отношении нашего самолета как неправомерные, а также оставляет за собой право и возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», — отмечается в сообщении Минтранса.

В ведомстве напомнили, что сеть координационных центров по авиабезопасности создана Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в начале 2006 года. Сейчас они работают более чем в 100 странах — членах ИКАО. Их основная задача — установление механизма обмена критической информацией между государствами в случае угроз или актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации или возникновения инцидентов, влияющих на обеспечение авиационной безопасности. Они могут круглосуточно направлять и получать информацию, связанную с угрозами гражданской авиации, а также запросы и сообщения срочного характера. Эффективность сети КЦ ИКАО не раз подтверждалась.