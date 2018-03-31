Почему Вербное воскресенье так называется

За шесть дней до Пасхи, Иисус Христос отправился из Вифании в Иерусалим . На половине дороги, по его просьбе, ученики привели к нему ослицу с осленком, Чтобы Ему ехать на них. Они покрыли их своими одеждами и Иисус Христос сел и поехал в Иерусалим.

И когда Он ехал, множество народа вышло навстречу из Иерусалима. Одни снимали с себя одежду и постилали по дороге; другие срезали пальмовые ветви, несли их в руках или бросали по дороге и все громко восклицали: «Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в Вышних!»

В это воскресенье мы отмечаем Вход Господня в Иерусалим. Спаситель приходит в Иерусалим, хотя знает, что здесь ищут Его смерти. Народ встречает Его радостно и торжественно, как земного царя, не разумея, что это Царь Небесный. Богослужебное название этого праздника — неделя Ваий (т.е. “ветвей”).

В это воскресенье в храм полагается приносить пальмовые ветви, вспоминая, как народ срезал их и постилал под ноги Христа. На Руси в эту пору цветет только верба, ветви которой и освещают на богослужении.

На Вербное воскресенье жители средневековой Москвы становились свидетелями необыкновенного «шествия на осляти». В этот день, после ранней обедни, из Успенского собора начинался крестный ход. В нем участвовали царь и патриарх, бояре, дворяне, приказные дьяки и чуть ли не все духовенство столицы. Процессия выходила через Спасские ворота Кремля на Красную площадь и останавливалась около Покровского собора. Царь и патриарх проходили внутрь храма в придел Входа Господня в Иерусалим. Патриарх облачался в архиерейские одежды и служил молебен. Царь одевал парадные одежды, крест, венец.

Тем временем Лобное место на площади устилали дорогими тканями, устанавливали на нем аналой с Евангелием и иконами. Всю площадь заполняли стрелецкие полки и толпы народа.

Тут же, на «санях» — богато убранной телеге, запряженной шестеркой лошадей, стояло цветущее вербное дерево — символ праздника, украшенное цветами иплодами: яблоками, грушами, финиками, изюмом и орехами. Спустя некоторое время царь и патриарх выходили из Покровского собора и поднимались на Лобное место. Патриарх подносил государю пальмовую ветвь и вербу. Раздавали вербу и духовенству, боярам, народу. Затем архидьякон читал текст из Евангелия, относящийся к происходящему событию. Дойдя до места, говорилось о том, что Христос посылал двух учеников за ослом, патриарх подавал знак, и двое священнослужителей подводили к нему коня. Патриарх садился на него, а царь брал «осляти» под узцы. Начиналось шествие. Впереди процессии шли бояре, дворяне, приказные чины. За ними везли вербное дерево. Под ним на «санях» ехали патриаршие певчие — мальчишки лет двенадцати в белых одеждах, похожие на ангелов. Звонкими голосами они исполняли религиозные песнопения. В середине процессии верхом на «осляти», которого царь вел под узцы, ехал патриарх. Впереди государя стольники несли скипетр, царскую вербу, свечу и полотенце. Патриарх налево и направо осенял народ крестом. Шествие замыкало духовенство.

По ходу движения дети стрельцов, шустрые подростки, расстилали перед“осляти” разноцветные ткани и одежды: согласно Евангелию, так жители Иерусалима встречали Христа, въезжавшего на осле в их город. Когда процессия вступала в Спасские ворота Кремля, по всем московским церквям звонили колокола. У стен Успенского собора шествие останавливалось. Царь и патриарх обменивались поцелуями. Государь отправлялся во дворец, а патриарх — в храм.

За неделю до Пасхи на Красной площади открывался вербный торг. Вот как рассказывал об этом И. Белоусов в очерках «Ушедшая Москва»:

«Еще с середины вербной недели вся площадь заставлялась белыми палатками и наполнялась самыми разнообразными товарами, большей частью подарочного характера: игрушки, цветы, корзинные изделия, галантерея, сласти. К бульвару около кремлевской стены располагались торговцы живыми цветами, тут же стояли мороженщики со сливочным и шоколадным мороженым, но эти торговцы появились в более позднее время, а раньше их заменяли сбитенщики. Тут же стояли палатки, в которых выпекались вафли, были торговцы глиняной и фаянсовой посудой. На вербный торг выезжали букинисты с Сухаревки и торговцы живыми рыбками с Трубы…»

Ветки, освященные в церкви в Вербное воскресенье, приносили домой, украшали искусственными цветами и лентами и помещали около икон, надеясь, что верба защитит от стихийных бедствий, злых чар и болезней. В Сибири на божнице сплетали для вербы особый разукрашенный теремок из соломы. Обряд «шествия на осляти» просуществовал недолго. Болезненный царь Федор Алексеевич, редко покидавший дворцовые покои, не мог участвовать в этой утомительной церемонии. Царевне Софье неприлично было идти в толпе мужчин, ведя за повод патриаршую лошадь. А Петр I и вовсе не собирался этого делать. Хотя в юности, в период междуцарствия, ему пришлось несколько раз и в одиночку, и вместе с братом Иваном «водить осля». Став полновластным правителем, он добился отмены «входоиерусалимского шествия». А затем, воспользовавшись кончиной патриарха Адриана, упразднил и само патриаршество. Вместо разукрашенного дерева с яблоками велено было попросту закупать к празднику несколько возов срезанной вербы и раздавать ее в Успенском соборе на службе.