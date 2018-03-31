В Подмосковье новый «антимусорный» протест 

Подмосковные активисты, возражающие против строительства мусоросжигательного завода, на несколько часов перекрыли под Воскресенском федеральную трассу М5. Акция в Степанщино привела к пробке длиной в несколько километров. В ней приняло участие около полусотни человек. Ее провели жители деревни Степанщино. Люди ходили по пешеходному переходу вперед и назад и не давали проехать автомобилям по Новорязанскому шоссе. У некоторых жителей были плакаты. Основная цель акции — не допустить проезда КамАЗов с песком к месту строительства завода на границе Воскресенского района. Люди протестуют, потому что считают стройку незаконной.
Алексей Холтин член инициативной группы Воскресенского района «На сегодняшний день тот генеральный план и план землеустройства, которые приняты в поселении, не предполагают строительства мусоросжигательного завода. Речь идет о том, что вот этот участок 12,5 гектара, который передан правительством Московской области инвестору, на сегодняшний день его можно использовать под стоянку, например, но никак не для строительства мусоросжигательного завода, свалки или чего-то подобного. Тем не менее, на сегодняшний день инвестор ведет, ну, прямо скажем, агрессивную политику, продвигая свой проект. Такое ощущение, что у них уже все вопросы решены. На тот момент, когда они начали огораживать этот участок, даже доходит до таких мелочей, значит, они начинают огораживать и даже не удосужились получить разрешение на земляные работы. Сейчас они ведут дорогу к этому участку и тоже те разрешения они какие-то липовые получили. Потому что мы выясняли, на основании какого закона выдано разрешение на дорогу, и там не сходится. Они ее ведут, начали 4 марта, а даже липовое разрешение они получили 27 марта. То, что касается экспертизы, которую они проводили, экологическую, здесь тоже ничего не понятно. Здесь какой-то подлог и дезинформация: говорят одно, делают совершенно другое. И практически все это на грани с законом. Продавливают все. На место приехали сотрудники полиции, ДПС, ФСБ, представители администрации Воскресенского района. Мы вынудили фактически их начать с нами переговоры. Приезжал руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов, и он, собственно говоря, согласился на следующей недели сесть с нами за стол переговоров, чтобы фактически понять. Он понимает, что мы хотим добиться того, чтобы не было строительства мусоросжигательного завода, но, тем не менее, мы же столкнулись с тем, что власть нас совершенно не слышит. Какие-то совершенно непонятные вещи. Например, Воробьев говорит Дмитрию Медведеву о том, что там люди не живут. Ну, как же не живут, там огромное количество людей. И вот согласился Виталий Чехов все-таки с нами сесть за стол переговоров и встретиться с представителями инициативной группы. Это самый главный сегодняшний результат».
В июле прошлого года конкурс на строительство мусоросжигательного завода выиграла структура «Ростеха» — «Рт-инвест» (на 25,01% принадлежит самому «Ростеху», на 74,99% — «Царицын капиталу» Андрея Шипелова).