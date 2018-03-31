Под Воскресенском протестующие перекрыли федеральную трассу

Рядом с подмосковным городом Воскресенск протестующие против строительства мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу М5, рассказали «Ведомостям» участники акции. В результате перекрытия на трассе образовалась пробка.

Акция началась около 10 часов утра, люди не перекрывают трассу, а просто ходят по пешеходному переходу, говорит местная активистка Наталья Самойлова . Всего в акции принимает участие от 20 до 50 человек, люди сменяют друг друга. Основная цель этой акции, говорит активистка, не допустить проезда «Камазов» с песком к месту строительства мусоросжигательного завода на границе Воскресенского района. Жители считают, что строительство завода началось незаконно, говорит Самойлова.

Это уже не первая акция жителей Воскресенского района против строительства мусоросжигательного завода. Люди протестуют уже больше полугода, они периодически перекрывают дорогу к месту строительства завода в селе Свистягино.

В июле прошлого года конкурс на строительство мусоросжигательного завода выиграла структура «Ростеха» — «Рт-инвест» (на 25,01% принадлежит самому «Ростеху», на 74,99% «Царицын капиталу» Андрея Шипелова ).

Жители протестуют, потому что считают строительство этого завода незаконным — объект строится на земле не соответствующей категории, и решение о его строительстве не согласовывалось с местными жителями, говорит Самойлова. «Первая категория опасности на наш взгляд требует максимального соблюдения законодательства на самых ранних этапах строительства таких объектов. То что мы наблюдаем сегодня — тотальное нарушение законодательства, — говорит она. — Российское законодательство предусматривает согласование строительства таких объектов с учетом мнения жителей. Оно тотально игнорируется».

Представитель «Ростеха» не смог оперативно предоставит комментарий.