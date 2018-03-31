В Волгограде на 7-й Гвардейской разбирают «скелет» последнего ларька — ветерана

На 7-й Гвардейской в Центральном районе Волгограда разбирают последний павильон — долгожитель, оставшийся от целого каскада ларьков. По словам рабочих, к завтрашнему дню на площадке не останется и следа от прежних мест уличной торговли.

— Сняли почти все стекла, — рассказали волгоградцы, разбирающие приговоренные киоски — Мы начали убирать павильоны недели два назад — сейчас от них осталась разве что горстка кирпичей, которые мы тоже вскоре упакуем и вывезем отсюда.

Рабочие стараются не мешкаться и разбирать «скелет» единственного ларька как можно скорее — расчистить 7 -ю Гвардейскую от всех павильонов они обещали еще две недели назад.

Рядом с тающими на глазах ларьками уже работает новая торговая галерея серого цвета. В однотипные павильоны, над которыми появился ярко— малиновый козырек, уже заселились мясная, рыбная и кондитерская лавки.

Сносить павильоны на остановке в центре города начали еще в начале сентября. Первыми с горожанами попрощались ларьки, приютившие салон связи и химчистку. В начале февраля с остановки «7-я Гвардейская» убрали и павильон сети быстрого питания «Рустерс». Серый киоск с яркой вывеской освободил место прохожим, которые выходят из транспорта.

Несколько недель назад рабочие дошли и до единственного уцелевшего пятачка в сторону Краснооктябрьского района. Первыми под снос ушли бывший цветочный магазин и ларек, в котором горожане затаривались полуфабрикатами. Уцелеть после зачистки торговых рядов пока удалось лишь палатке с шаурмой.