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Депутаты облсовета обсудили убыточные ГУПы
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Депутаты облсовета обсудили убыточные ГУПы 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области на мартовской сессии облсовета, которая прошла накануне, 30 марта, депутаты в формате «Часа контроля» обсудили ситуацию с ГУПами.
Народные избранники обсудили работу ГУП «Дорожная служба», «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод „Орловский“, „Орловский издательский дом“.
По информации зампреда правительства по экономике и финансам Вадима Тарасова, с 2015 года балансовые комиссии заседали 17 раз, рассматривая работу ГУП ОО „Ветсанутильзавод „Орловский“, „Дорожная служба“, и „Орловский издательский дом“. В 2015 и 2016 годах деятельность „Дорожной службы“, и „Орловского издательского дома“ была признана неудовлетворительной.
Однако, как отметил Тарасов, в настоящее время момент можно говорить об оздоровлении ситуации, поскольку в 2015 году убыточными числились пять предприятий, а в 2017 только два.
Чиновник сообщил, что чистая прибыль „Ветсанутильзавода „Орловский“ в минувшем году составила 66 тысяч рублей. По решению балансовой комиссии, в 2018 году предприятию была выделена субсидия из областного бюджета, которая позволила погасить большую часть просроченной кредиторской задолженности предприятия. Убытки „Орловского издательского дома“ сократились в четыре раза.
Депутат облсовета Михаил Вдовин, заявил, что причин подобной ситуация в ГУПах много.
— Это и экономические, и управленческие просчёты, среди которых и недальновидная кадровая политика. Частая смена руководителей вряд ли способствует оздоровлению ситуации. Предлагаю предоставленную информацию принять к сведению и рекомендовать учредителям предусмотреть меры по более эффективному управлению, — приводит слова Вдовина пресс-служба облсовета.
Итог подвёл председатель комитета Сергей Волков, который рекомендовал учредителям не только предусмотреть дополнительные шаги в сторону экономического оздоровления, но и усилить контроль за имуществом предприятий.
Сообщение Депутаты облсовета обсудили убыточные ГУПы появились сначала на РИА 57.
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