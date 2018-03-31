Депутаты облсовета обсудили убыточные ГУПы

Орловской области на мартовской сессии облсовета, которая прошла накануне, 30 марта, депутаты в формате «Часа контроля» обсудили ситуацию с ГУПами.

Народные избранники обсудили работу ГУП «Дорожная служба», «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод „Орловский“, „Орловский издательский дом“.

По информации зампреда правительства по экономике и финансам Вадима Тарасова, с 2015 года балансовые комиссии заседали 17 раз, рассматривая работу ГУП ОО „Ветсанутильзавод „Орловский“, „Дорожная служба“, и „Орловский издательский дом“. В 2015 и 2016 годах деятельность „Дорожной службы“, и „Орловского издательского дома“ была признана неудовлетворительной.

Однако, как отметил Тарасов, в настоящее время момент можно говорить об оздоровлении ситуации, поскольку в 2015 году убыточными числились пять предприятий, а в 2017 только два.

Чиновник сообщил, что чистая прибыль „Ветсанутильзавода „Орловский“ в минувшем году составила 66 тысяч рублей. По решению балансовой комиссии, в 2018 году предприятию была выделена субсидия из областного бюджета, которая позволила погасить большую часть просроченной кредиторской задолженности предприятия. Убытки „Орловского издательского дома“ сократились в четыре раза.

Депутат облсовета Михаил Вдовин , заявил, что причин подобной ситуация в ГУПах много.

— Это и экономические, и управленческие просчёты, среди которых и недальновидная кадровая политика. Частая смена руководителей вряд ли способствует оздоровлению ситуации. Предлагаю предоставленную информацию принять к сведению и рекомендовать учредителям предусмотреть меры по более эффективному управлению, — приводит слова Вдовина пресс-служба облсовета.

Итог подвёл председатель комитета Сергей Волков , который рекомендовал учредителям не только предусмотреть дополнительные шаги в сторону экономического оздоровления, но и усилить контроль за имуществом предприятий.