Президент поздравил российских иудеев с Песахом

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Президент отметил, что этот древний праздник напоминает об избавлении от рабства еврейского народа, обретении свободы и достоинства. Он обращает верующих к духовно-нравственным ценностям иудаизма, идеалам добра и справедливости.

"Отрадно, что российские евреи с глубоким уважением относятся к заветам своих предков, их обычаям и устоям, воспитывают молодежь в приверженности традициям дружбы, доверия и взаимопонимания, которыми по праву гордятся народы нашей страны", — заявил Путин.

При этом он отметил вклад еврейской общины в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в «реализацию масштабных инициатив в сфере культуры и просветительства, в делах милосердия и благотворительности».