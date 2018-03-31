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РИАМО проводит конкурс с призами на лучшее пасхальное фото в Instagram
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РИАМО проводит конкурс с призами на лучшее пасхальное фото в Instagram 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В преддверии столичного фестиваля «Пасхальный дар» Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс среди пользователей Instagram, победители которого получат в подарок пасхальные наборы.
Чтобы стать участником конкурса, надо сделать фото на тему приближающейся Пасхи, выложить его к себе в Instagram с тегами #скоропасха и #риамо (при этом теги должны быть заметны в тексте поста, а не теряться в комментариях). Также следует убедиться, что ваша страничка открыта, иначе пост не будет виден.
Авторы трех лучших по мнению редакции работ получат пасхальные наборы от оргкомитета фестиваля «Пасхальный дар». Итоги конкурса РИАМО подведет 5 апреля.
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 7 по 15 апреля на 38 площадках по всему городу. Главными местами празднования станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки.
На площад­ках фестиваля будет организован сбор средств для помощи ветеранам театра и кино, социально незащищенным слоям населения, людям с ограниченными возможностями здоровья, бездомным животным. В рамках фестиваля «Пасхальный дар» также пройдет 150 театральных выступлений, 750 творческих и кулинарных мастер-классов, 400 спортивных игр и активностей.
Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные для развития региона новости Москвы.
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