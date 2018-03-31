Слот опубликовали трек «На марс!» 

Российский альтернативный музыкальный коллектив Слот выпустил новый трек «На марс!». https://www.youtube.com/watch?v=anxyjj8m4vE «Граждане мира, на дворе 21 век, год 18-й, полет нормальный. Человечество уже не знает чем заняться помимо войн, дележа сфер влияния и распиливания денег. Никого ничем не удивить, все побывали везде и всюду, а чёрные дыры только появились и сразу пропали из красной книги. Пора отправлять в командировки новых Колумбов с Магелланами и гораздо дальше, чем в Новый свет. Благо научно-технический прогресс уже позволяет полететь НА МАРС! Мы просто в предвкушении того момента, когда строчки фантастических романов станут реальностью, мы полетим на Марс и сможем там позагорать под излучением чёрных дыр Стивена Хокинга и записать совместный хит с рэпером с Альфа Центавра…» — комментирует премьеру участник группы Кэш.