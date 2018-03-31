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Челябинцев научат создавать умные гаджеты
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Челябинцев научат создавать умные гаджеты 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В ближайший понедельник, 2 апреля, в Челябинском радиотехническом техникуме стартует первое в городе обучение «Интернет вещей» по созданию умных гаджетов.
Главные преимущества курса — это возможность получить приглашение на оплачиваемую стажировку в одну из ведущих IT-компаний Челябинска и презентовать итоговый проект, который может получить полную финансовую поддержку.
— Участие бесплатное, а главная цель курсов — дать возможность студентам раскрыть свой потенциал и получить опыт от ведущих специалистов в области IT-технологий, — сообщают организаторы.
Программа курса состоит из нескольких лекций и практических заданий. Особенно актуален образовательный курс «Интернет вещей» для студентов, изучающих технические специальности. Среди главных тем занятий: цифровая электроника и высокоуровневые языки программирования.
В ходе обучения участники познакомятся с понятием интернета вещей, изучат основы электротехники и получат возможность разработать прототипы устройств для решения проблем современного офиса. Для участия необходимо выполнить условия и пройти тестовое задание. Начало занятий — 2 апреля в 17:00 по адресу ул. Энтузиастов, 17. Участие очное, общая продолжительность — один месяц, встречи два раза в неделю в вечернее время. Дополнительная информация по тел. : 8-961-784-48-07 и на сайте.
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