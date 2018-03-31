Кыргызско-узбекский КПП «Достук» переоборудуют и расширят

Кыргызско-узбекский погранично-пропускной пункт «Достук» расширят, оснастят новыми считывателями паспортов и компьютерами. Ранее жители ждали по нескольку часов, чтобы пройти контроль. Чтобы снизить напряженность на границе, принято решение значительно расширить пропускной пункт. Появится 16 паспортосчитывателей, добавят кабины контроля.

«Мы договорились, что пограничная служба и другие ведомства, которые также вовлечены в охрану государственной границы, построят еще 12 отделов пограничного контроля. А Управление ООН по наркотикам и преступности предоставит оборудование для считывания паспортов, а также камер видеонаблюдения для оснащения КПП. Кроме того, будут проведены обучающие курсы для сотрудников таможенных и пограничных служб», — заявил международный координатор программ Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии Юсуф Курбонов.

На расширение КПП планируется потратить до 80 тысяч долларов. Их переоборудуют к началу мая.

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