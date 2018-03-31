Завершить реконструкцию стадиона «Родина» в Химках к ЧМ‑2018 планируют в апреле

Реконструкция стадиона «Родина» в подмосковных Химках , который станет тренировочной базой для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу, идет в соответствии с графиком, работы планируется завершить в апреле, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Реконструкция стадиона проводится в соответствии с требованиями Международной федерации футбола. После завершения всех работ здесь будут модернизированы раздевалки, появится пресс-центр, рассчитанный на 100 представителей СМИ. Также организуют новые КПП, зоны досмотра, парковки, маршруты движения команд, усовершенствуют систему видеонаблюдения в рамках реализации программы «Безопасный регион»», — уточняется в материале.

Стадион находится в зоне повышенного внимания главы Химок Дмитрия Волошина , который регулярно проверяет ход работ по реконструкции объекта. Активное участие в проверках также принимают представители структурных подразделений администрации муниципалитета.

«Чемпионат мира по футболу — главное спортивное событие страны, поэтому мы должны серьезно подойти к вопросу подготовки муниципалитета к мундиалю. Химки станут площадкой для размещения тысяч болельщиков, а также спортсменов. После реконструкции стадион снова станет открытой площадкой для массового и любительского спорта», — отметил Волошин.

В данный момент на объекте заканчивается чистовая отделка. Готовность фасада стадиона составляет 99%, ведутся косметические работы. При устойчивой температуре начнется обустройство беговых дорожек. Также идет подготовка к закупке оборудования и мебели. Кроме того, близки к завершению работы по обустройству комментаторских позиций и кабин управления звуком и табло. Длину поля на стадионе «Родина» увеличили до 105 метров, что полностью соответствует требованиям Международной федерации футбола.

Калининград, Волгоград, Казань, Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».