Ещё
Глава Химок оценил готовность стадиона «Родина» к ЧМ‐2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Химок оценил готовность стадиона «Родина» к ЧМ‐2018 

360tv.ru 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
Глава Химок Дмитрий Волошин проверил ход реконструкции стадиона «Родина» к чемпионату мира по футболу. Итогами проверки глава городского округа остался доволен: все работы проводятся согласно графику, реконструкция подходит к завершению.
В данный момент заканчивается чистовая отделка, идет подготовка к закупке монтируемого оборудования, мебели. Кроме того, близки к завершению работы по обустройству комментаторских позиций и кабин управления звуком и табло. Одно из новшеств стадиона — изменение размеров игровой площадки. Ранее параметры поля «Родины» по линиям разметки составляли 104 на 68 метров, что отличалось от стандарта FIFA на один метр. Теперь же длину поля увеличили до 105 метров, что полностью соответствует требованиям международной федерации. Стадион «Родина» станет одной из 12 тренировочных площадок во время проведения мундиаля.
По словам заместителя главы Химок Михаила Медведева, стадион уже готов на 95–98%. В настоящее время идет подготовка документации. Готовность поля составляет 100%.
360tv.ru: последние новости
День православной книги прошел в центре «Усово‐Спасское» Одинцовского района Генпрокуратура поддержада идею амнистии для уехавших за границу российских бизнесменов Анти‐селфи: сфотографировать зеркало и не попасть в кадр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово122
РФ получила неожиданную поддержку648
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал55
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии74
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»460
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
04:07
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение