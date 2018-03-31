Глава Химок оценил готовность стадиона «Родина» к ЧМ‐2018

Глава Химок Дмитрий Волошин проверил ход реконструкции стадиона «Родина» к чемпионату мира по футболу. Итогами проверки глава городского округа остался доволен: все работы проводятся согласно графику, реконструкция подходит к завершению.

В данный момент заканчивается чистовая отделка, идет подготовка к закупке монтируемого оборудования, мебели. Кроме того, близки к завершению работы по обустройству комментаторских позиций и кабин управления звуком и табло. Одно из новшеств стадиона — изменение размеров игровой площадки. Ранее параметры поля «Родины» по линиям разметки составляли 104 на 68 метров, что отличалось от стандарта FIFA на один метр. Теперь же длину поля увеличили до 105 метров, что полностью соответствует требованиям международной федерации. Стадион «Родина» станет одной из 12 тренировочных площадок во время проведения мундиаля.

По словам заместителя главы Химок Михаила Медведева, стадион уже готов на 95–98%. В настоящее время идет подготовка документации. Готовность поля составляет 100%.