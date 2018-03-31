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Санитар ставропольского наркодиспансера хранил наркотики на кладбище
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Санитар ставропольского наркодиспансера хранил наркотики на кладбище 

АиФ Ставрополье 26 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мужчина собрал коноплю и изготовил наркотики для собственного употребления, сообщили STAV.AIF.RU в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.
Летом прошлого года житель Ставрополя нарвал конопли, высушил, упаковал в пакет и спрятал на одном из кладбищ города. Через некоторое время он вернулся за свёртком. С кладбища направился к другу в Юго-Западный район города, прихватив с собой наркотики.
Однако благополучно добраться до цели ему не удалось. Мужчину остановил полицейский патруль. В ходе личного досмотра пакет с дурью был обнаружен. В нём находилось около 400 г травы.
Сообщается, что на тот момент задержанный работал санитаром в наркодиспансере.
В суде он раскаялся. 51-летнего любителя травки приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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