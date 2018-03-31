Санитар ставропольского наркодиспансера хранил наркотики на кладбище

Мужчина собрал коноплю и изготовил наркотики для собственного употребления, сообщили STAV.AIF.RU в прокуратуре Промышленного района Ставрополя

Летом прошлого года житель Ставрополя нарвал конопли, высушил, упаковал в пакет и спрятал на одном из кладбищ города. Через некоторое время он вернулся за свёртком. С кладбища направился к другу в Юго-Западный район города, прихватив с собой наркотики.

Однако благополучно добраться до цели ему не удалось. Мужчину остановил полицейский патруль. В ходе личного досмотра пакет с дурью был обнаружен. В нём находилось около 400 г травы.

Сообщается, что на тот момент задержанный работал санитаром в наркодиспансере.