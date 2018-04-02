400 тысяч человек стали участниками Всекубанского субботника

Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев . Кубанцы расчистили территории придомовых участков и общественных территорий, высадили тысячи цветов и деревьев.

— Сколько неравнодушных жителей Кубани вышло потрудиться на благо своей улицы и всего края! Это и есть настоящая любовь к Родине — не на словах, а на деле. Спасибо всем, кто не поленился и принял участие в субботнике, — написал губернатор.

Напомним, что глава региона тоже принял участие в субботнике. Вместе с детьми Вениамин Кондратьев высадил липы в Комсомольском парке станицы Динской.

Во время акции жители края очистили от мусора более 8 млн кв. м территорий площадей, парков, скверов, кладбищ, ликвидировали более 1,4 тыс. стихийных свалок, высадили более 13 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников.