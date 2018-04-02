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400 тысяч человек стали участниками Всекубанского субботника
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В Сочи горит пятиэтажный дом

400 тысяч человек стали участниками Всекубанского субботника 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Кубанцы расчистили территории придомовых участков и общественных территорий, высадили тысячи цветов и деревьев.
— Сколько неравнодушных жителей Кубани вышло потрудиться на благо своей улицы и всего края! Это и есть настоящая любовь к Родине — не на словах, а на деле. Спасибо всем, кто не поленился и принял участие в субботнике, — написал губернатор.
Напомним, что глава региона тоже принял участие в субботнике. Вместе с детьми Вениамин Кондратьев высадил липы в Комсомольском парке станицы Динской.
Во время акции жители края очистили от мусора более 8 млн кв. м территорий площадей, парков, скверов, кладбищ, ликвидировали более 1,4 тыс. стихийных свалок, высадили более 13 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников.
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