В Ханты-Мансийске состоялся финальный этап Гражданского форума

В первой части Гражданского форума общественного согласия на 7 тематических площадках, которые были сформированы по целям и ценностям, участники вместе с экспертами подводили итоги проделанной ранее работы.

Все инициативы и проекты внимательно изучались и прорабатывались. После чего схожие предложения и идеи объединяли в одну общую группу, чтобы затем было легче развивать их по схожим направлениям. Уникальные и непохожие проекты выделяли отдельно и также развивали.

«Моя миссия достаточно простая — урегулировать работу так, чтобы люди могли на площадке договориться, прийти к единому мнению и выработать шаги для дальнейшего взаимодействия. Моя задача создать среду, в которой это возможно, чтобы люди могли говорить и договариваться», — отметил модератор площадки «Здоровый образ жизни и спорт» бизнес-тренер Артем Затолокин.

После проведения тщательной работы, полученные результаты были презентованы губернатору Наталье Комаровой и другим приглашённым экспертам форума.

Наталья Комарова отметила: «На муниципальных этапах было аккумулировано свыше 1000 инициатив, реализация которая призвана улучшить качество жизни югорчан, сделать нас сильнее, способнее к вызовам. Среди них „Экстремальный Урай“ проект Владислава Кузьменко. Менее чем за месяц проект был масштабирован почти по всей Югре ».

Также она рассказала, что наиболее проработанные проекты будут включены в интерактивную карту гражданских инициатив. Уже сейчас выше 230 проектов на эту карту нанесены.

Стало известно, что по благодаря инициативе участников Форума состоялась историко-краеведческая Викторина «Югре 900». Идеи участников форума также вошли в проект «Многовековая Югра».

Глава региона продолжила: «Муниципальные этапы уже дали импульс многим проектам. У нашего некоммерческого сектора есть потенциал, чтобы расширить границы и, объединяясь, выходить на международный уровень. Один из таких проектов — Международный этнофестиваль народов Севера. Он сложился из маленьких идей и проектов. У него действительно большой потенциал. По замыслу авторов, он объединяет десятки событий в сфере этноспорта, астрономических традиций, промысла, ремёсел. Этим самым усиливая эффект для продвижения бренда Югры в стране и за рубежом».

Кроме того, Наталья Комарова озвучила решение об изменении формата подачи заявок на грантовую поддержку губернатора социально-ориентированными некоммерческими организациями. Она станет более понятной и прозрачной. Вместо 8 органов власти будет действовать единый оператор грантов. Это сократит количество заполняемых бумаг, больше времени останется на сами идеи, полезные людям.

Завершающим событием мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством и Югры и Фондом поддержки социальных проектов.

Напомним, что форум проходил с 18 января по 12 марта. В нём приняли участие 22 муниципальных образования. Всего поступило около 1000 инициатив и проектов презентованы в рамках муниципальных этапов, из них более 150 было презентовано лично губернатору.