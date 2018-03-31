Инженерные службы завода «Салют» пополняются молодыми кадрами

— Вы работаете на предприятии, являющемся частью АО " Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» , уже пять лет. Насколько здесь пригодились ваши знания и опыт предыдущей работы?

— Я выпускник факультета двигателей летательных аппаратов Самарского университета (бывший Самарский государственный аэрокосмический университет им С. П. Королева). Сразу по окончании университета пошел работать на кафедру Евгения Владимировича Шахматова . В том же году продолжил учебу уже в аспирантуре. Защитился, стал кандидатом технических наук. Однако еще во время учебы понял, что мне более интересно заниматься решением прикладных, а не исследовательских задач. Именно это обстоятельство повлияло на мое решение сменить сферу деятельности. После собеседования с главным технологом завода «Салют» понял, что хочу работать именно здесь. Бюро программного управления, которым я руковожу, занимается разработкой программ механической обработки деталей для станков с ЧПУ и сопутствующей технологической документации. Знания и опыт, приобретенные в Самарском университете, мне очень пригодились. Однако обучение в вузе закладывает только фундамент знаний и навыков, которые ты обязан развивать во время трудовой деятельности.

— Насколько мне известно, ваше предприятие сейчас занимается техническим перевооружением, приобретает высокотехнологичное современное оборудование. Будет ли кому на нем работать? Пополняется ли коллектив молодыми квалифицированными кадрами?

— Руководство завода многое делает для привлечения молодых кадров. Благодаря тесному взаимодействию с Самарским университетом и Поволжским государственным колледжем мы обеспечены притоком инженеров и рабочих. При этом мы не только трудоустраиваем выпускников, но и проводим производственную практику для обучающихся. Приятно видеть блеск в их глазах, когда они понимают, насколько современным металлорежущим оборудованием оснащено предприятие. На таком интересе к делу и вырастают настоящие специалисты. Осваивать профессию им помогают наставники. Возрождение наставничества — отдельная тема. Оно способствует распространению лучшего опыта, быстрой адаптации молодых людей в коллективе, раскрытию их потенциала. Признаться, именно тем, что молодые инженерно-технические работники могут перенимать практический опыт и знания у ветеранов производства, завод мне сразу понравился. В такой среде человек быстро осваивается и может проявить себя, свои способности, раскрыться.

В последнее время в коллективе наблюдается процесс омоложения кадров. Молодые специалисты занимают руководящие должности разных уровней. Это говорит о том, что руководство завода готово делать ставку на молодых профессионалов, видит в них тот потенциал, который необходим для дальнейшего развития производства.

— ПАО «Салют» выступил одним из индустриальных партнеров AEROSPACE ACCELERATOR, а вы стали техническим экспертом проекта. Насколько интересен оказался вам такой опыт?

— Безусловно, это очень полезный проект для всего аэрокосмического кластера, так как он дает возможность рассматривать инновационные проекты через призму их использования на крупном промышленном предприятии. И здесь мы также привлекаем молодежь в экспертную группу по оценке проектов. Так, наш сотрудник, вчерашний выпускник Самарского университета, Виктор Быданов принимал участие в экспертизе проектов наравне с более опытными коллегами. Такой опыт трансфера технологий от науки к производству значительно расширил его кругозор, добавил знаний и уверенности в собственных силах.

— А вы ведь тоже не раз участвовали в конкурсах научно-технических проектов и даже получали награды…

— Представители ПАО «Салют» активно участвуют в различных научно-технических конкурсах и конференциях, перенимают чужой опыт и делятся своим. Действительно, мои проекты высоко оценивались конкурсной комиссией и победили на двух всероссийских конкурсах. Пару лет назад я стал лидером конкурса «Молодежь и будущее авиации и космонавтики — 2016» в номинации «Математические методы в аэрокосмической сфере» (организатор — Московский авиационный университет). А в прошлом году мой проект был назван лучшим по итогам национальной научно-технической конференции «Будущее машиностроения в России — 2017» (организатор — Союз машиностроителей России ).

Инновационные проекты ведутся не ради конкурсов, а для развития предприятия, и лишь небольшая их часть доходит до уровня, достаточного для всероссийской презентации. У наших же молодых специалистов есть все возможности, чтобы проводить инновационные проекты в жизнь, и за это нужно поблагодарить руководство ПАО «Салют», которое всегда с должным вниманием относится к инициативам молодежи.

Сейчас наши молодые специалисты ведут очень интересный, перспективный совместный проект с сотрудниками кафедры теплотехники Самарского университета, и я уверен, что после завершения он станет украшением любого научно-технического конкурса.