В провинции Ляонин открылась первая на северо-востоке Китая «база аэромобильной медицинской помощи»

Шэньян , 30 марта / Синьхуа / — В Народной больнице провинции Ляонин сегодня прошла церемония открытия первой на северо-востоке Китая «базы аэромобильной медицинской помощи». Для оказания медицинской помощи в воздухе будут использоваться специальные вертолеты, выпущенные шанхайской компанией Shanghai Kingwing General Aviation, с радиусом действия 200 км.

В аэромобильную бригаду войдут врачи и медсестры местного центра экстренной диагностики и лечения. Внутри вертолетов установлены дыхательный аппарат, дефибриллятор и другое оборудование, необходимое для оказания неотложной помощи прямо в полете и спасения жизни пациентов.

Шэньян, 30 марта /Синьхуа/ — В Народной больнице провинции Ляонин сегодня прошла церемония открытия первой на северо-востоке Китая «базы аэромобильной медицинской помощи». Для оказания медицинской помощи в воздухе будут использоваться специальные вертолеты, выпущенные шанхайской компанией Shanghai Kingwing General Aviation, с радиусом действия 200 км.

В аэромобильную бригаду войдут врачи и медсестры местного центра экстренной диагностики и лечения. Внутри вертолетов установлены дыхательный аппарат, дефибриллятор и другое оборудование, необходимое для оказания неотложной помощи прямо в полете и спасения жизни пациентов.

Шэньян, 30 марта /Синьхуа/ — В Народной больнице провинции Ляонин сегодня прошла церемония открытия первой на северо-востоке Китая «базы аэромобильной медицинской помощи». Для оказания медицинской помощи в воздухе будут использоваться специальные вертолеты, выпущенные шанхайской компанией Shanghai Kingwing General Aviation, с радиусом действия 200 км.

В аэромобильную бригаду войдут врачи и медсестры местного центра экстренной диагностики и лечения. Внутри вертолетов установлены дыхательный аппарат, дефибриллятор и другое оборудование, необходимое для оказания неотложной помощи прямо в полете и спасения жизни пациентов.

Шэньян, 30 марта /Синьхуа/ — В Народной больнице провинции Ляонин сегодня прошла церемония открытия первой на северо-востоке Китая «базы аэромобильной медицинской помощи». Для оказания медицинской помощи в воздухе будут использоваться специальные вертолеты, выпущенные шанхайской компанией Shanghai Kingwing General Aviation, с радиусом действия 200 км.

В аэромобильную бригаду войдут врачи и медсестры местного центра экстренной диагностики и лечения. Внутри вертолетов установлены дыхательный аппарат, дефибриллятор и другое оборудование, необходимое для оказания неотложной помощи прямо в полете и спасения жизни пациентов.