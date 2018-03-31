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В провинции Ляонин открылась первая на северо-востоке Китая «база аэромобильной медицинской помощи»
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В провинции Ляонин открылась первая на северо-востоке Китая «база аэромобильной медицинской помощи» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шэньян, 30 марта /Синьхуа/ — В Народной больнице провинции Ляонин сегодня прошла церемония открытия первой на северо-востоке Китая «базы аэромобильной медицинской помощи». Для оказания медицинской помощи в воздухе будут использоваться специальные вертолеты, выпущенные шанхайской компанией Shanghai Kingwing General Aviation, с радиусом действия 200 км.
В аэромобильную бригаду войдут врачи и медсестры местного центра экстренной диагностики и лечения. Внутри вертолетов установлены дыхательный аппарат, дефибриллятор и другое оборудование, необходимое для оказания неотложной помощи прямо в полете и спасения жизни пациентов.
Шэньян, 30 марта /Синьхуа/ — В Народной больнице провинции Ляонин сегодня прошла церемония открытия первой на северо-востоке Китая «базы аэромобильной медицинской помощи». Для оказания медицинской помощи в воздухе будут использоваться специальные вертолеты, выпущенные шанхайской компанией Shanghai Kingwing General Aviation, с радиусом действия 200 км.
В аэромобильную бригаду войдут врачи и медсестры местного центра экстренной диагностики и лечения. Внутри вертолетов установлены дыхательный аппарат, дефибриллятор и другое оборудование, необходимое для оказания неотложной помощи прямо в полете и спасения жизни пациентов.
Шэньян, 30 марта /Синьхуа/ — В Народной больнице провинции Ляонин сегодня прошла церемония открытия первой на северо-востоке Китая «базы аэромобильной медицинской помощи». Для оказания медицинской помощи в воздухе будут использоваться специальные вертолеты, выпущенные шанхайской компанией Shanghai Kingwing General Aviation, с радиусом действия 200 км.
В аэромобильную бригаду войдут врачи и медсестры местного центра экстренной диагностики и лечения. Внутри вертолетов установлены дыхательный аппарат, дефибриллятор и другое оборудование, необходимое для оказания неотложной помощи прямо в полете и спасения жизни пациентов.
Шэньян, 30 марта /Синьхуа/ — В Народной больнице провинции Ляонин сегодня прошла церемония открытия первой на северо-востоке Китая «базы аэромобильной медицинской помощи». Для оказания медицинской помощи в воздухе будут использоваться специальные вертолеты, выпущенные шанхайской компанией Shanghai Kingwing General Aviation, с радиусом действия 200 км.
В аэромобильную бригаду войдут врачи и медсестры местного центра экстренной диагностики и лечения. Внутри вертолетов установлены дыхательный аппарат, дефибриллятор и другое оборудование, необходимое для оказания неотложной помощи прямо в полете и спасения жизни пациентов.
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