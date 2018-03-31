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Панков рассказал о саратовских миллионерах
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Панков рассказал о саратовских миллионерах 

Новости Саратова 41 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Большая часть состоятельных людей Саратовской области не торопится жертвовать часть своих средств на благотворительность.
Об этом в своем Телеграм-канале «Пара слов» сообщает депутат Госдумы РФ Николай Панков. В пример скупым толстосумам парламентарий ставит спикера ГД РФ Вячеслава Володина, который, по мнению Панкова, самым богатым человеком в стране не является, а ежегодно жертвует немалые средства на социальные нужды.
«Раньше писал здесь, в своем канале, что у нас 4 миллиардера, миллионеров с доходом от 500 млн до 1 млрд заявлено 12 человек, от 100 млн до 500 млн — 55 человек, от 10 млн до 100 млн — 344, от млн до 10 млн — 7,3 тыс. человек. Это данные были на 1 марта, а декларации еще месяц подавать можно было. Возможно, список увеличится», — уточняет Панков.
Напомним, ранее сообщалось, что Вячеслав Володин пожертвовал 25 млн рублей на благотворительные нужны.
Панков напоминает, что Володин ежегодно направляет не менее половины своих доходов на благотворительную помощь: детским домам, больницам, строительство многоквартирного жилого дома, творческим коллективам и пр.
Что же касается миллионеров региона, то их Панков жестко критикует: «С вензелями у них шторы и портьеры. Многое чего есть у них еще. А для дела жаба задушила».
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