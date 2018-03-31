В Нижнем Новгороде после трагедии в Кемерово закрыли батутный центр

Об этом рассказало руководство развлекательного комплекса на официальной странице в соцсети.

«В связи с трагическими событиями последних дней, мы решили провести ряд мер и внедрить последние разработки в сфере обеспечения пожарной безопасности», — рассказали в центре.

Когда откроется развлекательный комплекс, не сообщается.