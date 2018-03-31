Бронзовую скульптуру установили в Краснодаре

Новую городскую скульптуру установили в Краснодаре , сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня, 31 марта, в рамках Всекубанского субботника в краевом центре смонтировали скульптурную композицию, посвящённую кинематографу. Её установили на площади перед кинотеатром «Болгария» по ул. Ставропольской.

Скульптура «Кино» изготовлена ООО «Краснодар-горобустройство» за счет собственных средств. В композиции ретрокинокамера, режиссерское кресло, кинохлопушка и рупор. Они выполнены из бронзы и других металлов. Общий вес композиции — 512 кг.

Глава города во время установки дал поручение продумать и оформить территорию вокруг скульптурной композиции.

Напомним, в время проведения Всекубанского субботника в разных частях города ведутся работы по благоустройству, озеленению, расчистке территорий, установке малых архитектурных форм.