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Бронзовую скульптуру установили в Краснодаре
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Бронзовую скульптуру установили в Краснодаре 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Новую городскую скульптуру установили в Краснодаре, сообщает пресс-служба мэрии.
Сегодня, 31 марта, в рамках Всекубанского субботника в краевом центре смонтировали скульптурную композицию, посвящённую кинематографу. Её установили на площади перед кинотеатром «Болгария» по ул. Ставропольской.
Скульптура «Кино» изготовлена ООО «Краснодар-горобустройство» за счет собственных средств. В композиции ретрокинокамера, режиссерское кресло, кинохлопушка и рупор. Они выполнены из бронзы и других металлов. Общий вес композиции — 512 кг.
Глава города во время установки дал поручение продумать и оформить территорию вокруг скульптурной композиции.
Напомним, в время проведения Всекубанского субботника в разных частях города ведутся работы по благоустройству, озеленению, расчистке территорий, установке малых архитектурных форм.
АиФ — Юг: последние новости
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