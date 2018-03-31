Всю рабочую неделю в донской столице будут отключать свет

Сотням жителей Ростова придется запастись терпением, потому что на следующей неделе они останутся без электричества. Причина временных неудобств — технические работы.

Так, 2 апреля с 09:00 до 17:00 не будет света на ул. Бакланова, 8; ул. 2-й Володарского, 185–233; ул. Дубовского, 17–27, 42; в пер. Думчева, 7, 10–12; на ул. 1-й Круговой, 92; ул. Кузнечной, 252–336, 273–441; в пер. Лосева, 8–10; на ул. Магнитогорской, 101–109, 176–196; ул. Минаева, 29–55, 30–54; ул. Портовой, 250–334; в пер.1-м Поселковом, 12–14; пер. 2-м Поселковом, 11–13, 44–50; пер. Туроверова, 17–19; на ул. Социалистической, 105–115; просп. Ворошиловском, 37–39; ул. Андрея Сладкова, 39–79, 94–194; ул. Быковского, 2–48; ул. Манежной, 62–94, 69–103; ул. Мичуринской, 1–25; ул. Петрозаводской, 1–25, 2–26; ул. Рижской, 63–95, 68–114; ул. Содружества, 2–30; ул. Череповецкой, 47–79, 48–80; ул. Самаркандской, 32–68, 29–69; ул. Рахманинова, 54–76, 79–117; ул. Тюменской, 71–95, 96–134; ул. Тарновского–Терлецкого, 67–97а, 82–102; ул. Севастопольской, 65–121, 60–112; ул. Тульской, 47–115; 56–104; ул. Ташкентской, 75, 8–68; ул. Таганрогской, 9–25; ул. Автодорной; в пер. Владивостокском, 31–49, 54–76; на ул. Ландшафтной; ул. Алданской; ул. Кантемировской; в пер. Железногорском; пер. Местном; пер. Чалтырском, 36–50, 33–49; пер. Госпитальном, 62–76, 51–71; пер. Новороссийском, 1–15; пер. Геленджикском, 1–15, 2–16; пер. Тихорецком , 2–30, 1–31; на ул. Коммунаров, 39–67, 38–66; просп. Шолохова, 158–190; в пер. Контактном, 73–95; пер. Шахтинском, 17; пер. Крымском, 1–13,2–14; на ул. Коммунаров, 33, 33д.

В тот же день с 09:00 до 18:00 останутся без света жители домов № 122 и № 124 на ул. Станиславского.

Со 2 по 22 апреля с 09:00 до 17:00 будут выключать электричество в пер. Белостокском, 48, 48а; на ул. Белостокской, 23–29; в пер. Ботанический Спуск, 3; на ул. Лесопарковой, 13–17, 20–54; ул. Родниковой, 3–17, 14–54.

А со 2 по 16 апреля с 09:00 до 17:00 обесточат ул. Ярослава Галана, 2–26; ул. Гаккеля, 3–21; 2–18; ул. Ларина, 1–3; ул. Цезаря Куникова, 1–9; 2–12; ул. Шеболдаева, 27–55; 12–22; ул. Ивана Франко; ул. Кропоткина, 2–10; пер. Айвазовского; пер. Ростовский; пер. Ленкоранский и ул. Профинтерна, 14–24.

Со 2 по 6 апреля приостановится электроснабжение на ул. 2-й Пролетарской, 75–89, 56–68; ул. 43 линии, 16–48, 17–29; ул. 41 линии, 23–47, 28–52; ул. 39 линии, 78–92, 35–77; ул. Ереванской, 12–28; ул. 30 линии, 2–8, 1–11; ул. 31 линии, 1–7, 2–8; ул. 32 линии, 1–17, 2–22.

3 апреля с 09:00 до 17:00 останутся без света жители ул. Благодатной, 122–152, 129–161; ул. Зорге, 42; ул. Калинина, 145–195/38, 160–194; ул. Кустанайской, 81–113, 82–108; ул. Миллеровской, 66–108, 73–129; ул. Петрозаводской, 26–90, 27–87; ул. Развилинской, 81–107, 82–114; ул. Смоленской, 75–101, 82–108; ул. Содружества, 21–27, 50–60; ул. Толмачева, 79–117, 92–126; ул. Дачной, 12; 12/1–12/8; ул. Медицинской; ул. Соловьиной; ул. Таганрогской, 92–100; ул. Каяльской, 8–114; ул. Путевой, 1–49; просп. Шолохова, 123–161; ул. Новомосковской, 1–17, 2–34; ул. Полторацкого, 25–67, 10–56; ул. Просвещения, 1–3, 2–20; ул. Темерницкой, 69–83, 62–68; пр. Семашко, 30.

В тот же день, но уже с 09:00 до 16:00 обесточат ул. Б. Садовую, 68–70, 76; ул. Шаумяна, 55, 84; пер. Семашко, 38.

3 апреля с 09:00 до 18:00 не будет электричества на пр. Буденновском, 22/46; ул. Темерницкой, 40–44, 43–49; ул. Московской, 47, 49, 51; ул. Серафимовича, 53, 53а.

Также 3 апреля с 10:30 до 12:30 не будет электричества на просп. Ленина, 21–57; ул. Освобождения, 53–155; ул. Профинтерна, 3–9, 2–10.

В этот же день с 09:00 до 12:00 отключат свет в поселке Верхнетемерницком Аксайского района на улице Темерницкой, 1а.

С 3 по 4 апреля с 09:00 до 17:00 выключат электроэнергию на ул. Фурмановской, 98–104; ул. Нариманова, 87–101; ул. Краснокурсантской, 83–89, 90–98; в пер. Канонерском, 1–37, 2–46; пер. Марксистском, 6–50.

4 апреля с 09:00 до 17:00 без электричества останутся жители ул. Акмолинской, 75–95, 82–102; ул. Лесопарковой, 147–165, 170–186; ул. Мечетинской, 78–98, 81–105; ул. Петрозаводской, 95–119, 100; ул. Чукотской, 33–93, 40–100; ул. Шеболдаева, 27–91,12–46; ул. Я. Галана, 2–26; ул. Кропоткина; пер. Айвазовского; ул. Ивана Франко; ул. Тираспольской; ул. Цезаря Куникова, 1–9,2–12; ул. Профинтерна; ул. Челюскина; ул. Испытательной; пер. Ленкоранского; пер. Полюсного; пер. Соликамского; пер. Боржомского; пер. Ростовского; пер. Ферганского; ул. Калитвинской; ул. Варфоломеева, 227, 229, 239, 244, 241; ул. Черепахина, 248; пер. Соборного, 19, 26, 69, 80, 82; ул. 1-й Майской, 12–28, 13–23; ул. Советской, 9–25; ул. 18 линии, 2; ул. 14 линии, 2–16, 1–7; ул. 16 линии, 2–14, 1–9; ул. Социалистической, 71–81, 68; ул. 12 линии, 56–78, 49–69; ул. 14 линии, 30–62, 21–61; ул. Ченцова, 62–74; ул. Налбандяна, 51–63, 44–58.

В тот же день с 09:00 до 16:00 не будет света на ул. Б. Садовой, 68–76 и ул. Шаумяна, 63, 57, 55.

С 4 по 6 апреля с 09:00 до 17:00 приостановится подача электроэнергии на ул. Смотровой, 1–27, 2–28; ул. Мечникова, 2–18, 1–17; ул. Раевского, 1–28, 29–65; ул. Курганной, 24–40, 17–27; ул. Джапаридзе, 1–19, 2–10; ул. Пирамидной, 1–35, 2–32; ул. Нансена, 17; ул. Белорусской, 37–61, 2–80; ул. Киргизской, 31–37, 38–48; в пер. Хибинском, 65–91, 66–90; пер. Кубанском, 69–115, 68–108; пер. Манычском, 33–91, 36–92; пер. Сальском, 33–101, 44–82; пер. Медведицком, 47–71, 48–66; пер. Хоперском, 39–41, 44–48; пер. Донецком, 39–69, 66–96; пер. Игарском, 63–83, 66–84; пер. Днепровском, 63–79, 64–78.

5 апреля с 09:00 до 17:00 приостановится электроснабжение в пер. Араратском, 14–44, 19–45; пер. Вишневом, 1–9, 2–8; на ул. Еременко, 12–20; ул. Мадояна, 110–136, 139–187; ул. Макарова, 20–52, 53–71; ул. Мичуринской, 106–172, 159–201; ул. Объединения, 1–23, 2–24; ул. Одесской, 1–45, 2–46; в пер. Петропавловском, 1–11, 2–12; на ул. Предботанической, 1–23; ул. Сормовской, 1–23, 2–14; в пер. Урупском, 1–13, 2–14; пер. Урюпинском, 1–9, 2–10; на ул. Челябинской, 2–22, 1–21; ул. Красносельской, 84–90, 85–91; ул. Лесопарковой, 80/90, 90/80; в пер. Снеговом, 3–25, 46–68; пер. Сортовом, 47–73, 56–78; пер. Танковом, 1–11, 2–12; на ул. Томской, 1–31, 4–28; просп. Ленина, 92, 92/1; ул. Врубовой, 21–31, 32, 36; ул. Налбандяна, 79–95, 72–84; ул. Ченцова, 92–104, 31; ул. 4 линии, 36–82, 41–87; ул. 6 линии, 38–86, 29–73; ул. Радищева, 13–71, 18–68; ул. 2–ой Комбайновской, 1–25, 2–42; ул. Соединяющей, 1–13. 2–22; ул. Коммунальной, 1–25, 2–28; ул. Просвещения, 23–73, 18–68; ул. Червонноармейской, 1–23, 6–22; в пер. Пожарном, 1–19, 2–18; пер. Кецховели, 1–31, 2–24; пер. Горийском, 1–15, 2–50; на ул. Веры Пановой, 1–23, 2–30 ул. Образцовой, 1–15; ул. Активной, 1–9, 2–16; ул. Физкультурной, 1–45, 2–48; ул. Металлургической, 70–100, 55–99; ул. Лянде, 1–25, 2–22; ул. 1-й Кизитириновской, 1–27, 2–20; ул. 2-й Кизитириновской, 1–29, 2–26; ул. 3-й Кизитириновской, 1–41, 2–30; ул. Новомосковской, 13–31, 30–48; ул. Полторацкого, 56–70, 69–85; просп. Шолохова, 161–173; ул. Невельской, 1–9, 2–10; ул. 1-й Пионерской, 2–34, 1–10; ул. 2-й Пионерской, 2–24; ул. 3-й Пионерской, 2–24, 1–23; ул. Коммунальной, 28–40, 25–35; ул. 1-й Плановой, 1–37, 2–48; ул. 2-й Плановой, 1–23, 2–24; ул. Автономной, 19–21, 22–26; ул. Грекова, 3–35, 4–34; ул. Полторацкого, 72–120, 87–119; ул. Цимлянской, 1–41, 2–40; ул. Чкалова, 75–97, 92–118; ул. Кировоградской, 19–47, 28–50; ул. Демитрова, 36–74, 41–51; ул. Коллективной, 31–77, 36–66; ул. Ш. Руставели, 60–90; ул. Молокова, 17/53.

6 апреля с 09:00 до 16:00 отключат свет в пер. Араратском, 2, 2а, 2Б–12; на ул. Белостокской, 26–42, 29–31, 31а; ул. Еременко, 24–30, 31а; ул. Объединения, 25–43, 26–44; ул. Содружества, 100.

В этот же день с 09:00 до 16:00 не будет электричества на 6-й линии, 7, 9; ул. 8-й линии, 1–11, 2–20; ул. 10-й линии, 1–15, 2–16; ул. Майской, 30–42.

Перед выходными тысячи ростовчан оставались без электричества.