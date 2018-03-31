Отрасль, открывшая гигантские кладовые, стала «лифтом» для быстрой карьеры

Одна из самых романтических профессий, будоражившая мечты и отправлявшая за запахом тайги в самую глушь, после ликвидации СССР долго считалась непопулярной. Проигрывала юристам, экономистам и менеджерам. Однако пока обладатели модных специальностей искали теплые места, геологи получали высокие должности. «Лифт» еще работает?

Наталья Санькова помнит, как разваливалась страна и первооткрыватели недр становились ненужными. Отец после Главтюменьгеологии был вынужден мести улицы, а потом вахтоваться на Ямбург простым оператором. Но она продолжила династию. И не жалеет.

Наталья Санькова

Куда расти и бурить?

Когда девушка молодым специалистом пришла в « Газпром геологоразведку», сразу отметила: в коллективе специалисты либо предпенсионного и пенсионного возраста, либо молодые. Среднего возраста вообще нет.

— Начальнику моего отдела 33 года, я — заместитель. И так везде. Думаю, если бы не развал, который выронил целое поколение, у многих не было бы шанса так быстро подняться по карьерной лестнице. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень. Пожилые уходят на пенсию, ниша молодых начальников уже занята. Молодым специалистам расти некуда. Например, если моего начальника отдела не поднимут, я на своей должности просижу до старости, — размышляет девушка.

На геолога она поступала в 2003-м, конкурс на эту специальность в тюменском нефтегазовом был невелик. Сейчас всё меняется. В некотором роде отрасль реабилитируется, встает на ноги после 90-х. Спрос растет, потому что иссякают старые запасы углеводородов, при бурении возникают проблемы, «вылечить» которые могут только «истинные романтики».

— Геологоразведка сама по себе не является экономически выгодной на ближайшую перспективу. То, что мы сейчас бурим, будет разрабатываться в промышленном масштабе в лучшем случае лет через десять, — говорит собеседница. — Нет такого, что мы открыли, пробурили, построили трубопровод и пустили по нему газ. Необходимо долго и планомерно изучать территорию.

Работа для потомков

Многолетний спор: бурить вглубь или вширь, еще не решен. Ветераны предлагают исследовать глубокие горизонты — нижние этажи Западной Сибири, тем более что инфраструктура готова. Молодые и амбициозные специалисты устремлены на Восток.

— Мы должны изучать всё. Геология — работа для потомков. Посмотрите, какие перспективы на Ямале, а Гыдан вообще не изучен даже в верхних горизонтах, — отмечает Наталья, указывая на карту. Из разговора становится ясно, что немного лукавит собеседница. Восточная Сибирь — перспективна, но Западная — своя. Поэтому утверждения наставников — тюменских геологов — девушке ближе. — Рано или поздно сеноман, где воткнул скважину и добывай, закончится. Нефть в крупных пластах выработалась. Как говорил Салманов: «Надо идти в ачимовку!» А она не разведана, потому что добыча там невыгодна на текущий момент. Ачимовская толща и юра сложны, нужны специальные технологии, определенная конструкция скважин, элементарно чтобы пробурить без аварий. На изучение надо лет 20–30. Если мы начнем это сейчас, к тому времени, как закончится сеноман, у нас уже всё готово — бури и добывай.

Академик не откажет

Объединенная кафедра геологии выпускает две стратегически важных для страны специальности. Здесь сохранили специалитет с традиционным пятилетним образованием — Болонскую систему тут не признают, даже презирают, бакалавров считают недоучками.

— У нас есть магистратура, но она считается просто шестым курсом, — сказала молодая преподавательница.

Другая проблема в геологическом образовании скоро может обостриться: профессорский состав уже довольно преклонного возраста, к сожалению, они уходят, а молодые неохотно идут в преподаватели из-за невысокой зарплаты…

— Сообщество геологов очень консервативное, но очень доброжелательное, — рассказывает собеседница. — Часто на научных конференциях мы с совершенно незнакомыми людьми обсуждаем интересный доклад. Я могу спокойно подойти к доктору наук и попросить консультацию. Можно обратиться к академику Ивану Ивановичу Нестерову — никогда не откажет.

Она придерживается тех же принципов открытости, любознательности и стремления к новому. В свободное от лекций и науки время выращивает кристаллы, приобщила к увлечению коллег и даже школьников — устраивает им «кристальные» конкурсы. Любимый мультфильм Натальи тоже о геологии — «Ледниковый период: Континентальный дрейф». На студенческой практике Санькова изучала Заполярное месторождение. В будущем очень хочет побывать на Ямале — полуострове, а не регионе, ведь в семье геологов топоним используют только в натуральном значении.