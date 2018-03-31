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В Пермском аэропорту пройдёт реконструкция перрона
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В Пермском аэропорту пройдёт реконструкция перрона 

АиФ Пермь 57 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Реконструкция перрона пройдёт в новом терминале аэропорта. После проведения работ появится техническая возможность для монтажа телетрапов.
Как сообщили в администрации Пермского края, подведены итоги конкурса на выполнение строительно-монтажных работ в аэропорту «Большое Савино». На конкурс поступила всего одна заявка. Её признали соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. Контракт могут заключить с АО «Стройтрансгаз». Заказчик — Федеральное агентство воздушного транспорта.
На реконструкцию перрона в пермском аэропорту потратят почти 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Подрядчик должен приступить к ремонту 23 апреля 2018 года и завершить его не позднее 30 ноября 2019 года. После реконструкции перрона в появится техническая возможность работы телетрапов.
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