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Несколько сотен домов в Ижевске не прошли проверку газового оборудования
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Несколько сотен домов в Ижевске не прошли проверку газового оборудования 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Собственники нескольких сотен многоквартирных домов в Ижевске до сих пор не приняли решение о проведении диагностики газового оборудования. Об этом рассказал первый замглавы администрации города Сергей Задорожный.
«К сожалению, есть еще у нас несколько сотен домов в Ижевске, где собственники домов не приняли решение о проведении диагностики. Это их полномочия. Вы знаете, что на собрании они должны принять такое решение, потому что они должны эти деньги платить, — отметил Задорожный. — Но ситуация кардинальным образом изменилась, и сейчас мы практически вошли в график».
По словам Сергея Задорожного, после трагического инцидента со взрывом газа в многоэтажном доме на улице Удмуртской в Ижевске газовики очень серьезно ужесточили требования. Если в доме есть проблемы с внутридомовыми сетями, они отключают и не подают газ вплоть до устранения нарушений.
«Доходило у нас, мы считаем по квартирам, до 800 квартир, которые были отключены от газоснабжения. Сейчас эта цифра колеблется в районе 200-300», — сказал Задорожный.
Замглавы администрации Ижевска напомнил, что любые работы по проверке и замене оборудования в доме должны вестись только при участии управляющей компании, иначе велик риск нарваться на мошенников.
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