Власти Воронежа нашли подрядчика для благоустройства дворов в 2018 году 

Этим займется ООО «Дорожник». ООО «Дорожник» стало победителем аукциона на право проведения работ по благоустройству 97 воронежских дворов в 2018 году. Протокол рассмотрения заявок опубликовали на портале госзакупок в пятницу, 30 марта. «Дорожник» стал единственной компанией, принявшей участие в аукционе. В течение нескольких месяцев подрядчик должен будет отремонтировать по 14 дворов в Центральном и Ленинском районах, 22 двора — в Советском районе, 16 — в Коминтерновском, еще 16 — в Левобережном и 15 — в Железнодорожном. Полный список территорий можно посмотреть тут. Общая стоимость работ составит 244,5 млн рублей. Их выполнят в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 — 2022 годы». Завершится благоустройство к 1 сентября. Практику благоустройства дворов в рамках муниципальной программы в Воронеже опробовали в 2017 году. В городе отремонтировали 125 дворов. На эти цели из бюджетов разных уровней выделили 245 млн рублей. Программа заинтересовала воронежцев, рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин. В 2017 году городские власти получили от инициативных воронежцев вдвое больше заявок, чем могли включить в программу. Первый опыт ее реализации в мэрии сочли успешным. Подрядчиком при благоустройстве дворов в прошлом году так же стал «Дорожник» — ему достались контракты по пяти районам Воронежа. И только в Коминтерновском работало ООО «СМУ-90». Всего в Воронеже на благоустройство дворов и общественных территорий за пять лет направят 1,47 млрд рублей. Городские власти отмечали, что из 4491 воронежского двора имеют благоустроенный вид только около 900 территорий, а 3600 нуждаются в ремонте проездов, освещении, установке скамеек, урн, детского игрового и спортивного оборудования, устройстве пешеходных дорожек и парковок, посадке деревьев и кустарников. Что нужно сделать горожанам, чтобы принять участие в программе, «Вести-Воронеж» рассказывали вот тут. Елена Гончарова