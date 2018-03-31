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В Госдуме ответили на возможное закрытие торгпредства России в Лондоне
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В Госдуме ответили на возможное закрытие торгпредства России в Лондоне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает провокацией сообщения о возможном закрытии торгового представительства России в Лондоне. Об этом политик сказал в интервью телеканалу RT.
"Мы понимаем абсурдность последних действий со стороны официальных лиц Великобритании — и вчерашний обыск самолета "Аэрофлота" в аэропорту в Лондоне, и недопуск наших представителей к Юлии Скрипаль (дочери отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — "газета.Ru"). Поэтому это может быть очередной провокацией. Сегодняшние английские власти просто не знают, что еще такого предпринять, как извернуться, чтобы попытаться в очередной раз ущипнуть Россию", — сказал Чепа.
Также он отметил, что характеристика британских властей российского тогпредства как «логова шпионов» — это «очередная утка и попытка дезинформировать на мировую общественность».
Ранее сообщалось, что британские власти могут закрыть торгпредство России в Лондоне из-за дела Скрипаля.
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