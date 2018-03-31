В Госдуме ответили на возможное закрытие торгпредства России в Лондоне

Сергея Скрипаля — "Мы понимаем абсурдность последних действий со стороны официальных лиц Великобритании — и вчерашний обыск самолета "Аэрофлота" в аэропорту в Лондоне, и недопуск наших представителей к Юлии Скрипаль (дочери отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ "газета.Ru" ). Поэтому это может быть очередной провокацией. Сегодняшние английские власти просто не знают, что еще такого предпринять, как извернуться, чтобы попытаться в очередной раз ущипнуть Россию", — сказал Чепа.

Также он отметил, что характеристика британских властей российского тогпредства как «логова шпионов» — это «очередная утка и попытка дезинформировать на мировую общественность».

Ранее сообщалось, что британские власти могут закрыть торгпредство России в Лондоне из-за дела Скрипаля.