В Госдуме назвали провокацией возможное закрытие торгпредства России в Лондоне 

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью RT, комментируя сообщения СМИ о планах Великобритании закрыть российское торговое представительство в Лондоне, отметил, что подобные шаги вполне согласуются с предыдущими решениями британских властей. «Мы понимаем абсурдность последних действий со стороны официальных лиц Великобритании — и вчерашний обыск самолёта »Аэрофлота» в аэропорту в Лондоне, и недопуск наших представителей к Юлии Скрипаль. Поэтому это может быть очередной провокацией. Сегодняшние английские власти просто не знают, что ещё такого предпринять, как извернуться, чтобы попытаться в очередной раз ущипнуть Россию», — сказал он.
Чепа также отметил абсурдность рассуждений на тему того, что российское торгпредство — «логово шпионов».
«Всё это глупости, не имеющие под собой никакого основания. Очередная утка, попытка дезинформировать мировую общественность, которая не особо следит за фактами, а принимает на веру нелепые заявления официальных властей Великобритании», — подытожил депутат.
Ранее издание The Telegraph сообщило, что власти Великобритании могут закрыть российское торговое представительство в Лондоне из-за дела Скрипаля.
30 марта британские власти без объяснения причин провели досмотр российского самолёта, который прибыл в аэропорт Лондона.