В Госдуме назвали провокацией возможное закрытие торгпредства России в Лондоне

Чепа также отметил абсурдность рассуждений на тему того, что российское торгпредство — «логово шпионов».

«Всё это глупости, не имеющие под собой никакого основания. Очередная утка, попытка дезинформировать мировую общественность, которая не особо следит за фактами, а принимает на веру нелепые заявления официальных властей Великобритании», — подытожил депутат.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что власти Великобритании могут закрыть российское торговое представительство в Лондоне из-за дела Скрипаля.

30 марта британские власти без объяснения причин провели досмотр российского самолёта, который прибыл в аэропорт Лондона.