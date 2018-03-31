Энергоблок Ленинградской АЭС остановят на капитальный ремонт до конца июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 31 марта. / ТАСС /. Энергоблок номер 2 Ленинградской атомной электростанции остановят для капитального ремонта до конца июля, сообщили в пресс-службе АЭС.

"31 марта до конца июля полностью разгрузят для капитального ремонта энергоблок № 2", — говорится в сообщении.

Вечером 23 марта на станции также остановили первый энергоблок на плановый ремонт, который продлится до конца июня. «Основная часть работ на обоих блоках будет связана с продолжением программы восстановления ресурсных характеристик реакторной установки», — отметили в пресс— службе станции.