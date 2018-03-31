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Энергоблок Ленинградской АЭС остановят на капитальный ремонт до конца июля
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Энергоблок Ленинградской АЭС остановят на капитальный ремонт до конца июля 

ТАСС 1 час назад
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Энергоблок номер 2 Ленинградской атомной электростанции остановят для капитального ремонта до конца июля, сообщили в пресс-службе АЭС.
"31 марта до конца июля полностью разгрузят для капитального ремонта энергоблок № 2", — говорится в сообщении.
Вечером 23 марта на станции также остановили первый энергоблок на плановый ремонт, который продлится до конца июня. «Основная часть работ на обоих блоках будет связана с продолжением программы восстановления ресурсных характеристик реакторной установки», — отметили в пресс— службе станции.
Ленинградская АЭС расположена в 40 километрах от Санкт-Петербурга, у города Сосновый бор в Ленинградской области. Она оснащена четырьмя атомными реакторами суммарной мощностью 4 тыс. мегаватт.
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